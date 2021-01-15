США собираются рассекретить архив документов о связях администрации Трампа с Россией – СМИ

В рассекреченный архив войдут показания, расшифровки стенограмм, интервью и сотни других документов, рассказал собеседник телеканала Fox News в Сенате.

Трамп в октябре прошлого года распорядился рассекретить все документы о расследовании его связей с Россией Фото: EPA

В США собираются сегодня, 15 января, рассекретить массив документов, связанных с расследованием дела Russiagate о возможном сговоре членов администрации нынешнего президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на источник в американском Сенате.

В рассекреченный архив войдут показания, расшифровки стенограмм и интервью. Сотни документов войдут в этот архив, рассказал собеседник в Сенате.

Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.

Министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.

24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование, которое проводил Мюллер, не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также команда Мюллера, по словам Барра, не смогла доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился. Трамп заявил, что доклад полностью оправдывает его.

Сокращенную версию доклада Мюллера минюст США опубликовал 18 апреля. В обнародованном докладе засекречены фрагменты, публикация которых, по данным ведомства, могла навредить национальным интересам США. 16 мая суд округа Колумбия предписал министерству юстиции обнародовать ранее засекреченные фрагменты из доклада Мюллера. 24 июля спецпрокурор предположил, что против Трампа можно будет выдвинуть обвинения, когда он покинет Белый дом.

В октябре прошлого года Трамп распорядился рассекретить все документы, посвященные расследованию его связей с Россией. Тогда Трамп писал, что эти документы касаются "величайшего политического преступления в американской истории".