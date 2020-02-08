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Новый посол США заявил, что отношения с Россией находятся в низшей точке с окончания холодной войны

Посол США в России Джон Салливан заявил, что президент США Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное для улучшения отношений с Москвой.

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Салливан (слева) вручил верительные грамоты российскому президенту Владимиру Путину 5 февраля
Салливан (слева) вручил верительные грамоты российскому президенту Владимиру Путину 5 февраля
Фото: EPA

Отношения России и США достигли низшей точки с момента окончания холодной войны. Об этом в интервью телеканалу российского агентства РБК заявил новый посол Соединенных Штатов в РФ Джон Салливан.

Дипломат заявил, что цель его работы – остановить спад в отношениях и улучшить их.

“Я не могу сказать вам, сколько на это уйдет времени, но начинать надо сегодня. Мы не можем ждать выборов в США в ноябре этого года или каких-то других политических событий. Совместная работа Соединенных Штатов и России – это сегодня абсолютная необходимость и моя приоритетная задача”, – сказал он.

По словам Салливана, президент США Дональд Трамп поручил ему сделать все возможное для улучшения отношений между странами.

Джон Салливан вступил в должность посла США в России 5 февраля текущего года. На этом посту он сменил Джона Хантсмана, который подал заявление об отставке в августе 2019 года.

До этого назначения Салливан три года работал заместителем госсекретаря США. Около трех недель в апреле 2018-го был и.о. госсекретаря – после отставки Рекса Тиллерсона и до назначения Майка Помпео.

Теги: Россия, США, Дональд Трамп, Джон Салливан
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