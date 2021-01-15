"Госсекретарем США станет Блинкен, предки которого из Киева. Кто вам еще нужен?" Швец рассказал, кто лучше для Украины – Трамп или Байден

Швец: Трампу была пофиг Украина. Да и все остальное, кроме The Trump Organization и его самого лично Фото: Сергій Крилатов / Gordonua.com

Отношения между США и Украиной в будущем будут главным образом зависеть от украинской власти. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал проживающий в США экс-разведчик КГБ СССР, сокурсник президента России Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Гордон спросил, кто, по мнению Швеца, более выгоден для Украины на посту президента США – Дональд Трамп или Джо Байден.

"Когда я приезжал в Киев, был просто поражен непонятной любовью к Трампу среди представителей киевского бомонда, – ответил Швец. – Трампу была пофиг Украина. Да и все остальное, кроме The Trump Organization и его самого лично. Он вляпался в историю с [президентом РФ Владимиром] Путиным (вмешательство РФ в американские выборы зафиксировали 17 разведывательных агентств США), косвенно он вляпался в Украину... Он разрешил поставить в Украину [переносные противотанковые ракетные комплексы] Javelin, чтобы потом, когда в очередной раз на него будут наезжать, что он путинский агент, сказать: "Ну я же Javelin ей предоставил. [Предыдущий президент США Барак] Обама этого не сделал".

Гордон спросил, значит ли это, что с Байденом украинской власти будет легче вести переговоры.

"Отвечу, как в Одессе: это в значительной степени зависит от украинской власти... Есть группа людей в Украине, старый бомонд, который считают, что они самые хитрые. Они считают: "А сейчас мы американцев... Они нам [денег] дадут, они же тупые, а мы развернемся и втихаря нефтепродукты из Москвы импортируем на пару миллиардов". Но американцы не совсем лохи и не всегда лохи, они все это видят", – отметил аналитик.

По его мнению, США заинтересованы в том, чтобы в Украине была власть, "с которой можно серьезно разговаривать".

"[Они хотят] людей, которые подготовлены для управления страной. И не двурушников. Ну сколько же можно экспериментировать? Последние президенты Украины: патологический бездельник, без царя в голове, его сменяет дважды несудимый урка, потом приходит барыга и, наконец, веселые ребята. Очень люблю "Квартал", смотрю [ситком студии "Квартал 95"] "Однажды под Полтавой", но каждый должен заниматься своим делом. Над Украиной проводится чудовищный эксперимент в течение не менее 10 лет. Украине нужна ответственная профессиональная власть, которая могла бы договариваться. Потому что с Украиной в нынешнем виде трудно договариваться, практически невозможно. Вот если будет такая власть, то лучшей администрации, чем администрация Байдена, трудно найти", – убежден Швец.

Он напомнил, что на должность государственного секретаря США номинирован Энтони Блинкен, предки которого – выходцы из Украины.

"Господа, кто вам еще нужен? У него же предки приехали в США из Киева. Кто же еще может понять проблемы Украины?" – сказал Швец.

Интервью со Швецом выйдет сегодня на YouTube-канале "Дмитрий Гордон". Трансляция начнется в 18.00

Американский бизнесмен, миллиардер Трамп был избран президентом в 2016 году, его инаугурация состоялась в январе 2017-го.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником республиканца Трампа был бывший вице-президент, демократ Байден.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах.

6 января, когда Конгресс США должен был утвердить победу Байдена на выборах, на митинге своих сторонников в Вашингтоне Трамп заявил, что никогда не признает проигрыш, и призвал собравшихся идти к зданию парламента. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них – офицер полиции Капитолия.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Инаугурация нового президента США состоится 20 января.