Кулеба об отношениях Украины и США: Ожидаем рок-н-ролла

Украина хочет динамичных и "драйвовых" отношений с Соединенными Штатами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

От администрации новоизбранного президента США Джо Байдена Украина ожидает более тесных контактов. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ТСН в интервью, которое было опубликовано 31 декабря.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства", – сказал дипломат.

По его словам, "безопасность – это 100-процентный приоритет".

"У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри. Да, в реализации реформ. И третий вопрос – это наши отношения в экономической сфере – инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что в 2020 году "было много положительных результатов в украинско-американских отношениях".

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а действующий президент США Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.