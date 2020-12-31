ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба об отношениях Украины и США: Ожидаем рок-н-ролла

Украина хочет динамичных и "драйвовых" отношений с Соединенными Штатами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кулеба: Безопасность это 100-процентный приоритет
Кулеба: Безопасность – это 100-процентный приоритет
Фото: ЕРА

От администрации новоизбранного президента США Джо Байдена Украина ожидает более тесных контактов. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил ТСН в интервью, которое было опубликовано 31 декабря. 

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства", – сказал дипломат.

По его словам, "безопасность – это 100-процентный приоритет".

"У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри. Да, в реализации реформ. И третий вопрос – это наши отношения в экономической сфере – инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках. Поэтому по этим трем направлениям мы будем приоритетно работать. Только этим наши отношения не исчерпываются. Там огромный объем", – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что в 2020 году "было много положительных результатов в украинско-американских отношениях".

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а действующий президент США Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Украина, Джо Байден, реформы, Дмитрий Кулеба, президент, безопасность, рок-н-ролл
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!" Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию
"Я всю страну прошу молиться о его здоровье. Врачи делают все!" Жена заразившегося коронавирусом Грачевского рассказала, почему его перевели в реанимацию
Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками
Жена Ярославского поделилась в сети семейными снимками
"Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов". Подольская высказалась о 2020-м
"Сложный, необычный, тревожный, для нашей семьи один из лучших годов". Подольская высказалась о 2020-м
Белодед обнародовала фото с отцом
Белодед обнародовала фото с отцом
Пышнотелая Грэм продемонстрировала откровенные наряды
Пышнотелая Грэм продемонстрировала откровенные наряды
Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Тина Кароль рассказала, с кем встретит Новый год
Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко
Праздничные рецепты от звезд "Дизель Шоу". Что на Новый год готовят Сморигин, Булитко, Глущенко и Гашенко
"Настоящий оливье должен занимать таз!" Макаревич похвастал салатом собственного приготовления
"Настоящий оливье должен занимать таз!" Макаревич похвастал салатом собственного приготовления
Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии
Джеджула прокомментировал обвинение беременной жены в домашнем насилии
Какой танец символизирует 2021 год? Шоптенко дала подробный ответ
Какой танец символизирует 2021 год? Шоптенко дала подробный ответ
Асмус рассказала о новогоднем подарке для экс-супруга Харламова
Асмус рассказала о новогоднем подарке для экс-супруга Харламова
"Нет ничего важнее здоровья и жизни. Но чтобы понять эту истину, нужны испытания". Комаров прервал экспедицию ради жены
"Нет ничего важнее здоровья и жизни. Но чтобы понять эту истину, нужны испытания". Комаров прервал экспедицию ради жены
"Шика-блеска дай!". Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа
"Шика-блеска дай!". Жена Остапчука поделилась идеями для создания новогоднего образа
Тодоренко госпитализировали во время заграничного отдыха
Тодоренко госпитализировали во время заграничного отдыха
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
"Обалденная красотка", "Мало секса". Полуобнаженная актриса "Женского квартала" обнародовала смелое фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
  "В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
"В таком имидже – большинство России", "Хулиганы", "А мы так живем". В сети раскритиковали "домашние" фото Киркорова, Рудковской и Бузовой. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS