ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кулеба: Мы стояли, стоим и будем стоять на стороне белорусского народа

Украина сделала очень много для того, чтобы поддержать граждан Беларуси в той ситуации, которая сложилась в их стране, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Не было никаких потоков беженцев и страждущих белорусов, пытающихся прорваться через границу и въехать в Украину
Кулеба: Не было никаких потоков беженцев и страждущих белорусов, пытающихся прорваться через границу и въехать в Украину
Фото: ЕРА

Киев будет на стороне белорусского народа и продолжит помогать гражданам Беларуси, которые уезжают из своей страны в Украину. Об этом в интервью ТСН, опубликованном 30 декабря, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Одно из изменений я считаю принципиальным. Для целого ряда действий и легализации себя в Украине белорусам отменили требование выезда за пределы Украины и оформления всех этих документов извне через посольство. То есть если ты уехал, уже не надо возвращаться в Беларусь, ряд правовых вопросов можно решить, находясь в Украине. Это существенное упрощение. На самом деле для белорусского народа мы сделали очень много, чтобы поддержать в этой ситуации", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что информация о больших потоках беженцев из Беларуси, пытающихся въехать в Украину, не соответствует действительности.

"Я понимаю – сюжеты, всегда можно найти кого-то, у кого есть своя страшная история. Но нужно оценить, насколько эта проблема является системной. Я вам скажу откровенно, когда наши медиа разрывались от сообщений, что есть куча белорусов, которые хотят въехать в Украину и не могут найти здесь приют, но суровая правда заключается в том, что не было никаких потоков беженцев и страждущих белорусов, пытающихся прорваться через границу и въехать в Украину. Был очень нормальный процесс, он был полностью цивилизованный и контролируемый, люди въезжали спокойно, но толп на границе не было. Хотя, напомню, что в Украине для белорусов с самого начала действовал безвизовый режим, в отличие от стран ЕС. Въехать сюда им было легче. Поэтому не надо преувеличивать проблему. Но я уверяю вас, что мы стояли, стоим и будем стоять на стороне белорусского народа. Это принципиальный момент украинской политики в этом вопросе", – резюмировал Кулеба.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
"Доктор, что со мной?" Заразившаяся коронавирусом беременная Василиса Фролова рассказала о своей новой особенности
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
  "Там всегда пахло дорогим коньяком и деньгами". Dzidzio рассказал, как работал на таможне и почему уволился
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
"Нам не надо больше ада, ехай на х..й, дорогой". Шнуров в матерной форме попрощался с 2020-м
Dantes показал обгоревшее лицо
Dantes показал обгоревшее лицо
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
Писанка показала, как приготовить безвредный для фигуры салат "Оливье"
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Не проходят эти шишки". Блогер Покрещук показала реакцию своей бабушки на ее увеличенные скулы. Видео
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
Представитель упавшего с лестницы Алибасова рассказал о его здоровье
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией
Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией
Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса
Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса
Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен
Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен
"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф
"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"
Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
"Осадчая беременна". В Instagram обсуждают "положение" телеведущей
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS