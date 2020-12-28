ГОРДОН
 
 
МИР

В Беларуси 11-й раз задержали пенсионерку, которая участвует в акциях протеста – правозащитники

Последний раз белорусскую пенсионерку Елену Гнаук задерживали 20 декабря, когда она принесла в изолятор ведро для мусора. По данным правозащитного центра "Весна", 27 декабря ее задержали 11-й раз.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гнаук 63 года
Гнаук 63 года
Фото: belsat.eu

В Беларуси одну из участниц протеста против называющего себя президентом Александра Лукашенко задержали 11-й раз. Об этом 27 декабря проинформировал правозащитный центр "Весна".

"В Бресте на улице Советской была задержана 63-летняя активистка Елена Гнаук. Сейчас она находится в Ленинском РОВД. Это 11-е задержание пенсионерки за последние четыре месяца", – говорится в сообщении.

"Белсат" рассказывал, что пенсионерка живет не в самом Бресте, а в городе Пружаны, в 90 км от Бреста. На акции протеста она приезжает на электричке каждое воскресенье.

По данным телеканала, последний раз Гнаук задерживали 20 декабря, когда она пришла к Ленинскому РОВД, чтобы передать в изолятор временного содержания пластиковое ведро для мусора, "чтобы улучшить условия в ИВС". В РОВД пенсионерке предложили лично передать ведро в изолятор, а потом не выпустили из подвала.

Сокамерницы Гнаук рассказали, что ведро якобы оскорбило милиционеров.

"Сама Елена отмечает, что на этот раз ее поместили в лучшую камеру, давали кипяток и отпустили через 72 часа без составления протокола", – сообщает "Белсат".

Акции протеста 27 декабря не анонсировались в Беларуси заранее.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, протесты, правозащитники, электричка, активист, задержание, мусор, акции протеста, Брест
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Перше відкриття". Вышел первый клип Vivienne Mort с 2018 года. Видео
  "Перше відкриття". Вышел первый клип Vivienne Mort с 2018 года. Видео
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Огневич назвала пять дел, которые надо успеть сделать до Нового года
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Сколько стоит встретить Новый год в ресторане и где будет петь Полякова с Барских
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление от имени королевы Великобритании, заставив ее говорить не по протоколу. Видео
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
Гончаренко искупался в Черном море. Видео
Гончаренко искупался в Черном море. Видео
Гапчинская: Не люблю выражение "женская мудрость". Оно мне похоже на хитрожопость
Гапчинская: Не люблю выражение "женская мудрость". Оно мне похоже на хитрожопость
Полякова показала семейное фото
Полякова показала семейное фото
Спирс встретилась с сыновьями – СМИ
Спирс встретилась с сыновьями – СМИ
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
"Некоторые умудряются съедать трехдневный запас калорий". Эксперт по питанию рассказала, что делать, чтобы не переедать в новогоднюю ночь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
Дикусар рассказал, почему до сих пор остается венчанным мужем Шоптенко
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Пластика или натюрель?". Никитюк засветила грудь в откровенном декольте
"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью
"Слишком много секса". Поклонники обсуждают откровенное фото Касселя с женой-моделью
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
Переболевший в марте COVID-19 Лев Лещенко рассказал о неприятных последствиях болезни
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
"Сергей, будьте сдержаннее". Поклонники Ани Лорак ополчились на Лазарева из-за его комментария в адрес певицы
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
Канделаки сделала прививку от коронавируса и рассказала о самочувствии
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
"Бабулька молодится", "Ей к лицу элегантность, а этот стиль подчеркивает возраст". В сети обсуждают молодежный образ Долиной
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS