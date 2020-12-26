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Известный белорусский военный комиссар: Да, я – ябатька. Видео

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов в эфире белорусского канала ОНТ 24 декабря назвал себя ябатькой. Он высказал мнение, что современной молодежи в Беларуси "гораздо меньше пришлось преодолеть трудностей", чем представителям его поколения. "У молодых людей сформировалось ложное впечатление, что благополучие никуда не денется, и поэтому можно смело выйти и выразить свою позицию", – сказал он. "Ответьте честно, вот это вот – как нас называют – ябатьки: вы – ябатька?" – спросил военкома ведущий. "Да, я – ябатька. Ты, я, мы – батька", – ответил Кривоносов и сложил ладони в форме сердца. Фрагмент программы обнародовали "Открытые медиа".

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Кривоносов: Да, я ябатька. Ты, я, мы батька
Кривоносов: Да, я – ябатька. Ты, я, мы – батька
Скриншот: Телеканал ОНТ / YouTube

Слово ябатька появилось в качестве хештега на футболках и толстовках участников провластных митингов в Беларуси в августе, "Новая газета" предполагает, что такой мерч – полностью российский продукт, так как белорусы Александра Лукашенка никогда не называли батькой: много лет он был Лукой, а в последнее время получил прозвище Саша Три Процента.

Газета "СБ. Беларусь сегодня" называет Кривоносова "активным военкомом, который с [оппозиционеркой Марией] Колесниковой на митинге дебатировал и оппозицию у проходной завода жег глаголом", и самым известным военным комиссаром в Беларуси. Он поддерживает политику Лукашенко и выступал за это, "где мог".

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

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Видео: Открытые медиа. Новости / YouTube
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, военный комиссар, акции протеста, протесты в Беларуси
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