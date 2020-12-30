Лукашенко о протестующих: Мы уже видели таких в немецкой кинохронике, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не прошли "мятеж, блицкриг и цветная революция".

Лукашенко: Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 30 декабря, выступая перед сотрудниками ОМОНа, сравнил протестующих в Беларуси с немецкими нацистами времен Второй мировой войны. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера… Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина", – сказал Лукашенко.

По его словам, в Беларуси не прошли "мятеж, блицкриг и цветная революция".

"Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа". Блага только не видно. У этих "деятелей" свои специфические представления и понимание политики", – утверждает Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.