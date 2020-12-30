ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко о протестующих: Мы уже видели таких в немецкой кинохронике, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера

Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не прошли "мятеж, блицкриг и цветная революция".

Лукашенко: Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты
Лукашенко: Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко 30 декабря, выступая перед сотрудниками ОМОНа, сравнил протестующих в Беларуси с немецкими нацистами времен Второй мировой войны. Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

"Ведущую роль в организации уличных беспорядков играют зарубежные кукловоды и их приспешники-коллаборационисты, не сумевшие иным образом показать свою хоть какую-то политическую значимость. Мы уже с вами видели таких в кадрах немецкой кинохроники, восторженно марширующих с БЧБ-флагами и портретами фюрера… Невозможна героизация нацизма в стране, потерявшей каждого третьего своего гражданина", – сказал Лукашенко.

По его словам, в Беларуси не прошли "мятеж, блицкриг и цветная революция".

"Поэтому сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся "змагары" продолжают изобретать все новые козни против нашего государства, как они говорят, "во благо белорусского народа". Блага только не видно. У этих "деятелей" свои специфические представления и понимание политики", – утверждает Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, ОМОН, силовики, протесты в Беларуси
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
"Сердце разрывается". Дочь и внучка заразившейся коронавирусом Фрейндлих оказались с ней в одной больнице
Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией
Чапкиса выписали из больницы. Сын артиста рассказал о самочувствии отца, переболевшего пневмонией
Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса
Переболевшая COVID-19 Камалия рассказала о последствиях коронавируса
Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен
Что подарить на Новый год. Креативные подарки до 1000 гривен
"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф
"Съела штаны дочери. Пока держимся". Анатолий Анатолич показал подросшего питомца породы бульмастиф
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
"Глаз не отвести". Ани Лорак засветила грудь в глубоком декольте
Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"
Демин стал ведущим бэкстейджев на шоу "Голос країни"
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Растягиваю удовольствие". Волочкова с широко расставленными ногами верхом на тренажере показала специфические движения
"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии
"Жива, практически здорова". Апина спустя два дня после вакцинации от коронавируса рассказала о самочувствии
  "Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
  "Сьогодні це ми". Вышел новый клип Pianoбой. Видео
"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем
"Грациозная Наташа и сексуальный Тарзан". Королева показала интимное видео с мужем
"Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные". Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах
"Один сознательный – с маской, остальные – вакцинированные". Неузнаваемая Вайкуле рассказала о своих гномах
"Тупо для бл...дей!". Maruv показала новые снимки в одежде своего бренда
"Тупо для бл...дей!". Maruv показала новые снимки в одежде своего бренда
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Всему можно противостоять, кроме обнуления и смерти". Нагиев разместил в сети новогоднее поздравление
"Папа-юморист – горе в семье". Ткач подсказал дочери, как нужно красить губы, и показал, что из этого вышло
"Папа-юморист – горе в семье". Ткач подсказал дочери, как нужно красить губы, и показал, что из этого вышло
Звезда "Великолепного века" Узерли оголила живот на позднем сроке беременности
Звезда "Великолепного века" Узерли оголила живот на позднем сроке беременности
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
"Не толстая, а в положении", "Титямбы знатные". Фаны Maruv предположили, что она беременна
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Мейхер показала свою маму, которая живет на две страны
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
Полиция вскрыла дверь в квартиру Алибасова – СМИ
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
"Счастливые трусов не надевают", "С такой попкой можно все!" Тодоренко заинтриговала сеть провокационным пляжным снимком
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Алибасова госпитализировали с многочисленными травмами
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Jerry Heil в трусах с рюшами пожаловалась на отсутствие "жьопки". Фото
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
Шоптенко рассказала об отношениях со свекровью
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS