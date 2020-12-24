Кулеба: Считаю, что Украине нецелесообразно сейчас вводить экономические санкции против Беларуси

С самого начала протестов в Беларуси Украина приняла сторону белорусского народа, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба: Я ни в каких разговорах не требую от партнеров душить Беларусь санкциями и уничтожать ее Фото: EPA

Украина не намерена вводить жесткие санкции против Беларуси. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Вопреки некоторым заявлениям, которые звучали из Беларуси, я ни в каких разговорах не требую от партнеров душить Беларусь санкциями и уничтожать ее. Это противоречит самому духу отношений между украинским и белорусским народами. Я никогда не пожелаю своим соседям, соседнему народу зла", – сказал Кулеба.

Он отметил, что с самого начала протестов Украина приняла сторону белорусского народа.

"Что касается санкций ЕС, то мы все санкции изучаем, мы должны пройти свои внутренние государственные процедуры по вопросу введения тех или иных санкций ЕС. Но я могу подтвердить вам абсолютно искренне свою позицию: я считаю, что Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Что касается санкций против разных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность", – заявил министр.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

Беларусь намерена ввести ответные меры, заявлял глава МИД страны Владимир Макей.