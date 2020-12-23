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Беларусь намерена ввести ответные меры на санкции ЕС

Беларусь намерена ввести ответные меры против Евросоюза по трем направлениям, заявил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

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Макей: Ряд персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и Союзного государства
Макей: Ряд персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и Союзного государства
Фото: МИД Беларуси / Facebook

Беларусь введет ограничительные меры в ответ на санкции Евросоюза. Об этом 22 декабря на брифинге заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, стенограмму опубликовал МИД страны.

По его словам, белорусские власти "категорически не приемлют политику и логику санкций, но вынуждены отвечать адекватно на недружественные рестриктивные меры". Макей заявил, что правительство страны предложило ответ на третий санкционный пакет ЕС.

"Мы внимательно изучили весь так называемый третий пакет рестриктивных мер, и естественно, мы предложили наши ответные действия на этот пакет. Они включают в себя также увеличение соответствующего персонального списка. Это означает, что ряд дополнительных персон из стран Евросоюза не смогут попасть на территорию Беларуси и на территорию Союзного государства [Беларуси и РФ], с учетом того, что у нас этот список одинаков с Российской Федерацией. [...] Принято решение об ограничении деятельности ряда политических фондов в Республике Беларусь, а также о пересмотре реализации ряда так называемых гуманитарных, образовательных, культурных программ, которыми занимаются соответствующие политические институты в Беларуси, в том числе действующие и под эгидой посольств иностранных государств", – сказал дипломат.

Макей добавил, что есть "еще как минимум три направления", по которым будут предприняты ответные меры со стороны Беларуси.

"Мы не хотели бы предавать огласке эти меры, но они будут действительно очень чувствительными и серьезными", – сказал он.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц. 16 декабря послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Беларусь, санкции, МИД Беларуси, Владимир Макей, Евросоюз, протесты в Беларуси
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