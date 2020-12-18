В МИД Беларуси заявили о подготовке ответных санкций против Евросоюза

В МИД Беларуси заявили, что Минск готов к диалогу с Евросоюзом для "урегулирования имеющихся разногласий".

Минск готовит ответные санкции против Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, говорится на сайте белорусского ведомства.

"Перспективы в данном контексте мы неоднократно, довольно предметно и на разных уровнях обозначали. Так что нашим европейским партнерам они должны быть понятны. Совершенно глупое, недальновидное и во всех отношениях ущербное решение, которое приведет лишь к негативным последствиям, в том числе и для тех высоких целей и идеалов, за которые якобы так радеет ЕС. Подобные шаги никогда не достигали своей заявленной цели в прошлом, не достигнут ее и сейчас", – утверждает представитель белорусского МИД.

По его мнению, вводя санкции, ЕС вмешивается во внутренние дела Беларуси.

"Нет никаких иллюзий, что это примитивный составной элемент широкомасштабной целенаправленной кампании массированного давления на нашу страну. Обычная попытка внешнего вмешательства во внутренние дела независимого государства, о поддержке суверенитета которого так любят разглагольствовать наши европейские партнеры. Также уже нет сомнений, что на деле эти шаги направлены и против интересов простых белорусов. Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно. Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц", – сказал Глаз.

Он также добавил, что Беларусь готова к диалогу с ЕС для "урегулирования имеющихся разногласий".

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.

16 декабря послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси.