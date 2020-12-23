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США расширили санкции в отношении белорусских властей

Минфин США ввел санкции против Центризбиркома Беларуси, отряда спецподразделения КГБ "Альфа", главного управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета, минского ОМОН, а также против заместителя главы министерства внутренних дел Беларуси Геннадия Казакевича.

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В начале октября США уже вводили санкции против официальных лиц Беларуси
В начале октября США уже вводили санкции против официальных лиц Беларуси
Фото: depositphotos.com

США сегодня ввели дополнительные санкции против физических и юридических лиц, причастных к фальсификации выборов в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента Соединенных Штатов.

"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США ввело санкции в отношении одного человека и четырех организаций за их роль в мошеннических президентских выборах в Беларуси 9 августа 2020 года и последующем насильственном подавлении мирных демократических протестов", – говорится в сообщении.

Так, под санкции попали Центральная избирательная комиссия Беларуси, отряд спецподразделения КГБ "Альфа", главное управление внутренних дел минского городского исполнительного комитета, минский ОМОН, а также заместитель главы министерства внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич. Об этом говорится на сайте минфина.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В начале октября США вводили санкции против восьми официальных лиц Беларуси. Среди них, в том числе, Юрий Караев, занимавший тогда должность главы МВД, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, командующий внутренними войсками Юрий Назаренко, командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября договорились активизировать работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц. 16 декабря послы стран ЕС одобрили третий пакет санкций против Беларуси.

Теги: США, Беларусь, санкции, минфин США, акции протеста, Минфин, протесты в Беларуси
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