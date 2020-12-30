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Кулеба: В 2021 году состоится встреча министров "Люблинского треугольника". Там будет дипломатическое "мясо"

В Украине резонанс от создания "Люблинского треугольника" превзошел все ожидания, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Кулеба: Из основателей "Люблинского треугольника" по состоянию на сейчас политически живым остался только я
Кулеба: Из основателей "Люблинского треугольника" по состоянию на сейчас политически живым остался только я
Фото: ЕРА

В 2021 году состоится встреча министров "Люблинского треугольника", на которой будут обсуждаться конкретные проекты и ключевые направления сотрудничества Украины, Польши и Литвы. Об этом в интервью ТСН, опубликованном 30 декабря, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Резонанс в Украине от создания "Люблинского треугольника" превзошел все ожидания. Даже мои. Я понял, что с коллегами из Польши и Литвы мы попали в очень эмоциональный фон украинского общества. Мы увидели, что эта идея имеет гораздо больший потенциал, чем тот, который сначала в нее закладывался. Два фактора немного затормозили процесс встречи министров иностранных дел. Первый – смена министра иностранных дел Польши. Второй – это следующая смена министра иностранных дел Литвы. То есть из основателей "Люблинского треугольника" по состоянию на сейчас политически живым остался только я. Другие два министра изменили вектор своей профессиональной карьеры. Поэтому, безусловно, новым коллегам, которые заменили их на должностях, понадобилось некоторое время, чтобы войти в курс дел. Но от новых польского и литовского коллег я очень четко услышал заверения, что они решительно настроены на развитие "Люблинского треугольника", – отметил министр.

Он подчеркнул, что координаторы "Люблинского треугольника" не приостанавливали работу над проектом.

"Хотя министры не встречались и не было каких-то ярких медиаповодов, чтобы освещать "Люблинский треугольник", уверяю вас, что координаторы, которых мы назначили, нарабатывали в течение этого времени повестку дня и стратегию "Люблинского треугольника", вели эту плановую работу и с начала года мы вернемся к созданию для вас, журналистов, красивого медиаповода еще раз рассказать о "Люблинском треугольнике". [В следующем году] будет встреча министров в Киеве. Именно о ней мы договорились осенью этого года. По сути, мы уже выйдем на перечень ключевых направлений, по которым государства "Люблинского треугольника" договорятся взаимодействовать и реализовывать совместные проекты. То есть там уже появится дипломатическое "мясо", которое можно будет есть", – сказал Кулеба.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника".

Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".

Теги: Украина, Польша, Литва, МИД Украины, Линас Линкявичюс, Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович, сотрудничество, Люблинский треугольник
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