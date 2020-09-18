Представители "Люблинского треугольника" согласовали принципы деятельности и наметили планы на перспективу

Первая встреча представителей "Люблинского треугольника", состоящего из Украины, Польши и Литвы, прошла в формате видеоконференции.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника", в который входят Украина, Польша и Литва. Об этом проинформировало Министерство иностранных дел Украины.

Общение проходило в формате видеоконференции, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Стороны обсудили подготовку следующей встречи глав МИД "Люблинского треугольника", которая по инициативе министра [иностранных дел Украины] Дмитрия Кулебы должна состояться в Киеве. Национальные координаторы определили основные направления деятельности "Люблинского треугольника" и согласились обеспечивать постоянное взаимодействие формата на различных рабочих уровнях. В ходе встречи согласовали основные принципы деятельности "Люблинского треугольника" и наметили планы взаимодействия на ближайшую перспективу", – говорится в сообщении.

В МИД объяснили, что одной из основных задач структуры должна стать "координация действий трех государств по эффективному противодействию актуальным вызовам и угрозам нашей общей безопасности".

"Среди приоритетных тем в сотрудничестве – совместное противодействие гибридным угрозам со стороны России, в частности в борьбе с дезинформацией. Отдельно отметили важность сохранения тесного сотрудничества в рамках международных организаций", – рассказали украинские дипломаты.

Заместитель главы МИД Украины Василий Боднар отметил, что участников "Люблинского треугольника" объединяют не только общие ценности и интересы, но и общая ответственность за будущее региона.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника".

Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.