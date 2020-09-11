Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и государственный секретарь, руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох считают, что приобщение Литвы к новой платформе позволит расширить и активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Данилов и Солох провели разговор в режиме видеоконференции Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Украина и Польша создадут новый формат в сфере безопасности и обороны наподобие "Люблинского треугольника". Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

О начале нового формата сотрудничества двух стран секретарь СНБО Украины Алексей Данилов и государственный секретарь, руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох договорились в ходе разговора в режиме видеоконференции.

"Несмотря на пандемию коронавирусной болезни, наши контакты не остановились, и мы продолжаем успешно сотрудничать и двигаться вперед", – отметил Данилов.

По мнению собеседников, приобщение к новому формату Литвы позволит расширить и активизировать трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника".

Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.