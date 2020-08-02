Кулеба пригласил Беларусь в "Люблинский треугольник"

В июле Украина, Польша и Литва образовали неформальное объединение "Люблинский треугольник". Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предложил своему белорусскому коллеге Владимиру Макею приехать на встречу глав МИД этих государств.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил своего белорусского коллегу Владимира Макея на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши в рамках инициативы "Люблинский треугольник". Об этом шла речь в телефонной беседе Кулебы и Макея 31 июля, сообщила пресс-служба МИД Украины.

"Глава внешнеполитического ведомства Украины проинформировал белорусского коллегу о старте инициативы трех стран "Люблинский треугольник" и пригласил его в Киев в качестве почетного гостя на встречу министров иностранных дел Украины, Литвы и Польши", – говорится в сообщении.

Собеседники также обсудили ситуацию вокруг задержания белорусскими правоохранителями российских наемников из ЧВК "Вагнер".

Глава МИД Украины поблагодарил за оперативную передачу белорусской стороной списка задержанных и заверил, что он будет тщательно проработан компетентными органами Украины.

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника".

Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.