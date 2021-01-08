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Илия Куса
Илия Куса

Эксперт по международной политике Украинского института будущего.


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Делать безапелляционную ставку на США при Байдене Украине не стоит. Новая администрация будет сфокусирована на внутренней повестке

Штурм Капитолия: итоги для США и нас.

Вчерашние события стали для американской публики психосоциальной травмой, без преувеличения. Мы, конечно, можем считать это чем-то незначительным, пеняя на опыт Майданов, но для США это более чем серьезно. Да, были медийно накрученные драма и пафос, но символизм играет большое значение в американской политике.

По сути, вчера закончилось правление Дональда Трампа. Так же ярко, громко и драматично, как и начиналось. Что-то красивое и киношное в этом, наверное, есть.

Вчера подтвердился факт оформления отдельной электоральной и идеологической группы трампистов – сторонников именно Дональда Трампа и его взглядов, а не столько Республиканской партии. В последующие годы она будет играть все более самостоятельную роль, если Трампу и его сторонникам удастся создать из этого организационную структуру – аффилированные медиа, неправительственные организации, группы влияния, перетащить часть элит и в будущем даже выйти на новую политическую силу.

После штурма Капитолия произошел частичный разрыв между республиканским истеблишментом и Трампом. Многие недовольны тем, что произошло, а некоторые разочаровались в президенте и публично пошли против него, включая даже вице-президента Майкла Пенса. На мой взгляд, это запустит процесс постепенного отмежевания республиканского умеренного мейнстрима от трамповской повестки, хотя и не сразу, пока Трамп остается рейтинговым и популярным для партии.

Перед приходящей администрацией Байдена возникает перспектива серьезного столкновения с Трампом и его сторонниками. Они будут вынуждены реагировать жестко и бескомпромиссно, наказать тех, кто ответственен за захват Капитолия и провоцирование беспорядков. А это несомненно приведет к политической эскалации.

События в Вашингтоне в очередной раз продемонстрировали наличие в США серьезного институционального кризиса. Новая администрация – хотим мы того или нет – будет сфокусирована на внутренней повестке, а не внешнем. А это значит, что делать однозначную безапелляционную ставку на США при Байдене Украине не стоит, в следующие четыре года предстоит заняться собственным строительством и формированием самостоятельной повестки по отношению к внешнему миру.

Протесты в Вашингтоне и вся эта ситуация вокруг результатов выборов подчеркнула еще один важный тренд: Штаты перестают быть моделью для подражания. Реакция других стран – Турции, РФ, Китая, Индии и даже Британии с Германией – показывает, что Вашингтон утратил свой образ "идеальной модели демократии" и "оплота либеральных ценностей". Появились государства, для которых произошедшее в Вашингтоне – еще один аргумент в пользу своих моделей развития и организации общества, которые они считают правильными, более эффективными и моральными, нежели те, которые навязывали всем США. Либеральная демократия американского образца уже не имеет доминирующего влияния в качестве мейнстримного фактора оценки государств – как успешных или нет. 

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Украина, Джо Байден, Конгресс США, Дональд Трамп, Илия Куса
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