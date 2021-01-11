Предки из Бессарабии, пионерлагерь, плавание с русскими моряками и "F...ck the EU". Что известно о Виктории Нуланд, которая, вероятно, вернется в Госдеп США

В этом году Виктории Нуланд исполнится 60 лет, из них почти 35 были посвящены карьере дипломата Фото: ЕРА

Что произошло

5 декабря издание Politico написало, что избранный президент США Джозеф Байден планирует назначить на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд – бывшего американского посла в НАТО, экс-представителя Государственного департамента США и бывшего помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии.

Информацию о будущем назначении Нуланд со ссылкой на свои источники в Госдепартаменте подтвердило и агентство Reuters.

Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

Дипломат "удостоилась" отдельного внимания со стороны российских пропагандистов. После очередного визита Нуланд в Киев, где она угощала активистов Евромайдана и сотрудников внутренних войск печеньем и сендвичами, кремлевские СМИ обвинили ее в русофобии и запустили мем про "печеньки Госдепа".

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Видео: BBC News Україна / YouTube

Кто такая Нуланд

Летом этого года Виктории Нуланд исполнится 60 лет, из которых почти 35 были посвящены карьере дипломата. Ее дедушка и бабушка в начале ХХ века эмигрировали в Америку из Бессарабии, которая в те времена принадлежала Российской империи.

Будущий дипломат была старшей из четырех детей в семье хирурга, профессора биоэтики и истории медицины в Йельском университете Шервина Бернарда Нуланда. Отец Виктории задолго до ее рождения поменял свою фамилию с Нудельман на Нуланд.

Виктория окончила один из наиболее престижных частных американских вузов – Университет Брауна, где изучала русскую литературу, политологию и историю. Владеет русским и французским языками, немного говорит по-китайски. В 1982 году Нуланд по обмену приехала в Одессу, где две недели работала вожатой в пионерлагере "Молодая гвардия", а после окончания университета почти восемь месяцев была переводчиком на советском рыболовецком судне.

"Я жила с 18 российскими моряками – они учили меня всему, всем рыбным делам. Я, конечно, потеряла 15 фунтов (примерно 7 кг. – "ГОРДОН"), поскольку мы работали, ловили рыбу. А когда я вернулась домой, я получила… Почты накопилось за полгода. И, конечно, за это время истек срок приглашения в дипломатический корпус. Я все равно позвонила в Госдеп и попросила: "А могу ли я быть дипломатом?" Мне сказали "Да, приезжайте через две недели", – вспоминала Нуланд в 2018-м в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Апрель 2014 года. С государственным секретарем США Джоном Керри. Фото: ЕРА

Американский дипломат занимала множество должностей. Например, в 1991–1993 годах она числилась в посольстве США в Москве и отвечала за связи с правительством президента РФ Бориса Ельцина. После три года работала в аппарате заместителя госсекретаря Строуба Тэлботта, где под председательством сенатора Ричарда Лугара занималась вопросами России, ее соседей и расширения НАТО. Также она работала над вопросами ядерного разоружения Украины, Казахстана, Беларуси.

С 2000-го по 2008-й – с двухлетним перерывом на службу в аппарате вице-президента – Нуланд была сначала заместителем, а потом постоянным представителем США в НАТО, работала над расширением Альянса. В 2011 году Нуланд стала пресс-секретарем Госдепартамента, а в 2013-м – помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии.

В 2017 году после инаугурации президента США Дональда Трампа она ушла из Госдепартамента и завершила дипломатическую карьеру. Позже Нуланд стала старшим советником консалтинговой компании Albright Stonebridge Group.

Нуланд замужем за известным американским историком, экспертом по внешней политике и неоконсервативным идеологом Робертом Каганом. У нее двое детей – дочь и сын.

Интересные моменты из биографии

В начале февраля 2014 года Нуланд оказалась в центре дипломатического скандала после того, как в интернете появилась запись ее телефонного разговора с послом США в Украине Джеффри Пайеттом. На аудио, выложенном в сеть с русскими субтитрами, американские дипломаты обсуждали украинское правительство и политиков.

В ходе беседы Нуланд, бывшая в то время заместителем госсекретаря, нецензурно отозвалась о роли ЕС в урегулировании украинского политического кризиса. Дословно Нуланд произнесла: "F...ck the EU".

Впоследствии представитель госдепа США Дженнифер Псаки сообщила, что Нуланд принесла извинения европейским партнерам за свои высказывания.

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Видео: TipTopGM / YouTube

В 2019 году Нуланд отказали в выдаче российской визы для участия в закрытой международной конференции, проходившей в Москве. Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал отказ в визе бывшему американскому дипломату логичным.

"Именно Нуланд была одним из авторов политики, предполагающей введение санкций в отношении российских предприятий и частных лиц", – приводила слова Пушкова Газета.ru.

"Наибольшую известность в России она [Нуланд] приобрела после того, как лично посетила Майдан, чтобы раздать участникам манифестаций бутерброды. Виктория Нуланд оставалась одним из главных игроков и после смены власти в Киеве в 2014 году, продвигая политику поддержки прозападных сил на Украине, в Грузии и Молдавии, а также выступая за санкции в отношении РФ", – писало об этом событии издание "Коммерсантъ".

Цитаты Нуланд об Украине и России

О действиях России на востоке Украины: "Нельзя одеваться в костюм пожарного и вести себя, как поджигатель".

О политике президента РФ Владимира Путина: "Сначала вы создаете беспорядки в городах, которые были абсолютно мирными всего два месяца назад, потом вы запугиваете местное население и проводите фиктивные референдумы о независимости. […] Безжалостные действия российского правительства в Украине отвлекли мировое внимание от новых притеснений гражданского общества в России. Формула Путина проста: интервенция за границей и репрессии дома".

Фото: ЕРА

"Странам Запада не удалось эффективно бороться с угрозами, которые представляет режим российского президента Владимира Путина".

"Вы видите, какие внутренние процессы сейчас в России происходят. Если Кремль не изменит курс, то Россию ждут большие внутренние проблемы".

"Я была с вами на Майдане, и я никогда этого не забуду. Я очень горжусь, что я – друг Украины".

"Конечно, Украина нуждается в поддержке, но прежде всего сами украинцы должны для себя все делать. […] Чтобы улучшить свою жизнь и укрепить страну, надо объединиться и много работать".

"Я была поражена, что президент Зеленский сказал о международных силах [миротворцев], что он понимает: если пойти по пути Абхазии и ввести на эти территории международные силы – это способ заморозить конфликт. И это ­– ловушка, в которую президент Путин пытался заманить президента Порошенко. А где вам действительно нужны международные силы, международные миротворцы, так это на внешней границе".

"Самое важное, что Украина в итоге восстановит свой суверенитет. И каким бы путем ни был бы реинтегрирован Донбасс, местные украинские граждане, пострадавшие от тамошних бандитов, получат шанс интегрироваться, получат шанс жить так, как хотят жить украинцы. Я считаю: то, что предлагает Украина, – гораздо выгоднее для них и их детей, чем то, что предлагает Россия".