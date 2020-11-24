Прадед родом из Киева. Что известно о кандидате на пост главы Госдепа США Энтони Блинкене. Главное

Что произошло

В понедельник, 23 ноября, лидер президентской гонки в США, демократ Джо Байден подтвердил, что кандидатом на пост главы Государственного департамента США станет один из его самых близких и доверенных соратников Энтони Блинкен, передает The Washington Post.

Ранее о Блинкене как вероятном главе американского внешнеполитического ведомства сообщали со ссылкой на собственные источники сразу несколько авторитетных СМИ, включая Bloomberg, The New York Times и The Hill.

Джо Байден и Энтони Блинкен. Скриншот: CBS This Morning / YouTube

Портал Axios отмечает, что еще одним претендентом на должность госсекретаря США была дипломат Сьюзан Райс, но, в итоге, от этой идеи отказались. По словам источников издания, Байден "не хочет начинать свое президентство с противостояния", которое среди республиканцев при голосовании в Сенате может вызвать кандидатура Райс.

На данный момент в верхней палате Конгресса США – Сенате, где после инаугурации Байдена 20 января 2021 года будут утверждаться все кандидаты в министры, включая главу Госдепартамента, – большинство принадлежит республиканцам. Ситуация может измениться 5 января, если представители демократов выиграют повторное голосование в штате Джорджия.

В своем официальном Twitter-аккаунте Блинкен написал, что для него большая честь стать кандидатом на пост государственного секретаря и что он "возьмет на себя эту миссию от всего сердца".

The messages from friends and colleagues that I’ve received over the past 15 hours have been humbling.



Honored to announce, officially, that I have been nominated to serve as Secretary of State. If confirmed, this is a mission I will take on with my full heart. — Antony Blinken (@ABlinken) November 23, 2020

Кто такой Энтони Блинкен

Блинкен родился 58 лет назад в Нью-Йорке в семье влиятельного юриста Дональда Блинкена и менеджера танцевальной труппы Мерса Каннингема Джудит Блинкен. Будущий дипломат окончил престижную частную школу Дальтона, мечтал стать голливудским продюсером, но в итоге выбрал юридическую и журналистскую стезю, окончив, соответственно, Гарвардский и Колумбийский университеты.

В 1988 году Блинкен получил степень доктора права и занимался адвокатской практикой в Нью-Йорке и в Париже. Кроме того, он был репортером журнала The New Republic, а также писал о внешней политике для множества изданий, включая The New York Times и Foreign Affairs.

В середине 1990-х стал спичрайтером президента Билла Клинтона по внешнеполитическим вопросам, работал в аппарате Совета национальной безопасности США с 1994-го по 2001-й, курировал европейское и канадское направления.

В начале 2000-х Блинкен начинает работать в Центре стратегических и международных исследований – авторитетном американском аналитическом институте, проводящем исследования по вопросам экономики и безопасности по всему миру. В 2002–2008 годах он возглавлял аппарат в сенатском комитете по международным отношениям. Одним из председателей комитета в тот период был сенатор Байден.

Ноябрь 2013 года, Вашингтон, Белый дом. Советник по национальной безопасности Энтони Блинкен и 44-й президент США Барак Обама обсуждают ядерную сделку с Ираном. Фото: Pete Souza / obamawhitehouse.archives.gov

В первый президентский срок Барака Обамы – с 2009-го по 2013-й – Блинкен был советником Байдена по вопросам национальной безопасности, когда тот занимал пост вице-президента США. В 2013–2015 годах стал заместителем советника по национальной безопасности, а в 2015–2017 годах – заместителем госсекретаря США, отвечал за Ближний Восток и борьбу с террористической организацией "Исламское государство".

После ухода с госслужбы Блинкен вместе с бывшим заместителем министра обороны США по политическим вопросам Мишель Флурнуа основал консалтинговую фирму WestExec Advisors по оценке геополитических рисков. По слухам, Байден прочит Флурнуа на пост главы Пентагона.

Со стартом президентской кампании 2020 года он стал советником по внешней политике и неофициальным спикером Байдена, освещая для прессы его взгляды на решение геополитических проблем.

The New York Times называет Блинкена уравновешенным человеком, который поможет успокоить американских дипломатов и мировых лидеров "после четырех лет разрушащих стратегий и национального чванства администрации Трампа". The Guardian добавляет, что "прирожденный интернационалист, Блинкен постарается успокоить расшатанные нервы западных союзников".

Фото: Antony Blinken / Twitter

Интересные факты

– Будущий госсекретарь происходит из нью-йоркской семьи потомственных дипломатов. Его отец был послом в Венгрии, а дядя – в Бельгии.

– В 1970 году родители Блинкена развелись. Через год его мать вышла замуж за выжившего в Холокосте уроженца Польши юриста и писателя Самуэля Пизара и переехала вместе с сыном в Париж, где возглавила Американский центр для студентов и художников. Блинкен свободно владеет французским.

– Во время президентской кампании 1988 года 26-летний Блинкен вместе с отцом помогал собирать средства для кандидата от демократов Майкла Дукакиса, который в итоге проиграл республиканцу и тогдашнему вице-президенту Джорджу Бушу-старшему.

– Блинкен женат на католичке ирландского происхождения, внучке бывшего главы Секретной службы США Эван Райан. Она в свое время была личной помощницей первой леди США Хиллари Клинтон.

– Блинкен играет на гитаре. У него даже есть собственная группа под названием Ablinken, а две его песни о любви – Lip Service и Patience – выложены на интернет-сервисе Spotify.

Блинкен (в центре) выступает в посольстве Великобритании. Фото: Antony Blinken / Twitter

– В начале 2019 года в интервью CBS Блинкен рассказал, что его дед был родом из Украины. "В моей семье часто вспоминали, что многие из тех, кто были до нас – беженцы или иммигранты. Мой дедушка на рубеже прошлого века прибыл с территории, которая теперь является Украиной, его приняли в Соединенных Штатах, он выстроил жизнь для себя, детей, мачехи, которая сбежала от коммунизма буквально в вагоне поезда ночью со своей матерью и в очень юном возрасте прибыла в США", – говорил вероятный будущий госсекретарь.

The Times of Israel уточняет, что прадед Блинкена был родом из Киева, иммигрировал в США в конце IXX века и стал известен как автор рассказов на идиш о жизни евреев в Америке.

– В марте 2015 года в ранге заместителя госсекретаря США Блинкен в рамках европейского турне посетил с рабочим визитом Киев, где встретился с тогдашним главой государства Петром Порошенко.

Цитаты

Блинкен – последовательный сторонник дипломатического и санкционного давления на Россию из-за ее агрессивной внешней политики. Вот некоторые его цитаты, касающиеся Украины:

"Я абсолютно убежден, что действия России в Украине – это стратегический проигрыш России в будущем. Во-первых, да, можно сказать, что Россия "выиграла" Крым, но при этом она проигрывает и, вероятно, потеряла Украину. Украина более едина в своей западной ориентации, чем когда-либо. И ее чувство национальной идентичности глубже, чем когда-либо".

"Это важно [исключение России из G8], потому что президент Путин и Россия определяют власть по геополитическому влиянию, которое Россия может получить. А политический подрыв России в международном сообществе и ее политическая изоляция ослабляют эту власть".

Фото: Antony Blinken / Twitter

"Мы увидели, как из России бежит капитал. Мы увидели, как экономический рост в России прекратился, сейчас упал ниже нуля. Остается вопрос: что еще понадобится, чтобы убедить Россию и боевиков, которых она поддерживает, соблюдать обязательства по минским соглашениям. И именно на этом мы теперь сконцентрированы".

"Военного решения конфликта в Восточной Украине, по нашему мнению, не существует. Проблема конечно в том, что единственные, кто считает, что военное решение существует – это Россия и сепаратисты, которые на нее работают. Так что надо лишить их этого убеждения".

"Украина больше объединена в своей прозападной ориентации, а сам Крым становится мертвым грузом для российской экономики. Он потребует, как минимум $7 млрд в год на поддержку бюджета и выплату пенсий, 15–16 млрд придется вложить в инфраструктуру – и россияне сами задают вопрос, почему эти деньги не вкладывают в Россию".

Фото: Antony Blinken / Twitter

Справка "ГОРДОН"

3 ноября 2020 года в Соединенных Штатах прошло основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали нынешний глава Белого дома республиканец Дональд Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

В США двухступенчатая система выборов. После всенародного голосования состоится голосование коллегии выборщиков от каждого из 50 штатов и округа Колумбия (количество выборщиков в каждом штате зависит от численности населения). В большинстве штатов кандидат, который получил большинство голосов избирателей, получит все голоса выборщиков. По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден заручился поддержкой 306 членов коллегии выборщиков. Трамп, по прогнозу телеканалов, имеет поддержку 232 выборщиков. Для победы необходимо набрать не менее 270 голосов. Голосование коллегии выборщиков состоится 14 декабря.

Байден уже объявил, что будет следующим президентом США, с победой его поздравил ряд мировых лидеров, в том числе президент Украины Владимир Зеленский.

Трамп поначалу отказывался признать поражение и тормозил процесс передачи власти, но 23 ноября администрация действующего президента заявила о готовности передать власть Байдену.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.