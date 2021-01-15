Сын Трампа попросил Маска создать "беспристрастную" социальную сеть

Дональд Трамп – младший уверен, что если глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск может отправлять людей в космос, он сможет создать беспристрастную социальную сеть.



Дональд Трамп – младший, сын нынешнего президента США Дональда Трампа предложил американскому миллиардеру, главе компаний SpaceX и Tesla Илону Маску создать социальную сеть. Свою просьбу Трамп-младший написал в Instagram 13 января.

"Если Маск может в частном порядке отправлять людей в космос, я уверен, что он сможет создать беспристрастную социальную сеть. Думаю, есть много американцев, которым бы это понравилось, они бы искренне поддержали это", – отметил Трамп-младший.

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Маск пока не отреагировал на просьбу сына президента США. Тем не менее Маск не одобрил идею соцсети навсегда заблокировать Трампа. В комментарии под новостью о бане Трампа, который опубликовал в Twitter 11 января новостной ресурс The Babylon Bee, он написал, что "люди будут недовольны таким решением".

"Многие люди будут очень недовольны тем, что крупные технологические компании на западном побережье (США) являются арбитрами свободы", – отметил бизнесмен.

A lot of people are going to be super unhappy with West Coast high tech as the de facto arbiter of free speech — Elon Musk (@elonmusk) January 11, 2021

Трамп-младший ранее критиковал Twitter за блокировку страницы его отца. В своем Twitter 9 января он написал, что свобода слова в США "мертва и контролируется влиятельными левыми". Основатель Twitter Джек Дорси назвал правильным решение о блокировке личного аккаунта Трампа. В то же время он отметил, что "не радуется и не гордится" этим.

Во время избирательной кампании в США 2020 года Twitter добавлял специальные отметки к твитам Трампа, в которых тот сообщал противоречивую информацию о выборах. Президент США возмущался и заявлял, что "Twitter вышел из-под контроля".

6 января Трамп призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса США, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание.

Вслед за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что "выборы были украдены", – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов.

В Twitter президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае, если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. В первом из них он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США.

Во втором твите он обращался к своим избирателям.

"75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] "Америка прежде всего" и "Сделаем Америку снова великой", еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!" – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

В компании Twitter посчитали, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию, и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек.

После бана Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

Facebook и Instagram аккаунты Трампа заблокированы как минимум на две недели. Соцсеть Snapchat тоже забанила президента США на своей платформе. Он не сможет ничего постить до того момента, пока не будет принято решение о разблокировке, сообщила спикер компании изданию The Information. Apple, Google и Amazon за призывы к насилию удалили соцсеть Parler, которую часто использовали сторонники Трампа.

Как сообщает АВС, в TikTok решили удалить все видео со штурма Капитолия, а в Pinterest, где у Трампа нет аккаунта, запретили пользователям делиться необоснованными утверждениями президента США о фальсификации выборов.

Срок полномочий Трампа истекает 20 января.