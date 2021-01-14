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Основатель Twitter считает блокировку аккаунта Трампа правильным решением, но признал опасность прецедента

Основатель Twitter Джек Дорси отметил, что "не радуется и не гордится" блокировкой аккаунта президента США Дональда Трампа.

Дорси: Вред офлайн в результате высказываний в интернете очевиден, и это, прежде всего, движет нашей политикой и правоприменением
Дорси: Вред офлайн в результате высказываний в интернете очевиден, и это, прежде всего, движет нашей политикой и правоприменением
Фото: EPA

Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси назвал правильным решенеи о блокировке личного аккаунта президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Twitter 14 января.

"Я считаю, что для Twitter это было правильное решение. Мы столкнулись с экстраординарным и неприемлемым обстоятельством, вынудившим нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности. Вред офлайн в результате высказываний в интернете очевиден, и это, прежде всего, движет нашей политикой и правоприменением", – заявил он.

В то же время, Дорси отметил, что "не радуется и не гордится" блокировкой аккаунта Трампа.

"Необходимость блокировки учетной записи имеет серьезные последствия. Хотя есть явные и очевидные исключения, я считаю, что запрет – это наша неспособность в конечном итоге способствовать здоровому общению... Необходимость предпринять эти действия фрагментирует общественное обсуждение. Они нас разделяют. Они ограничивают возможность прояснения, искупления и обучения. И это создает прецедент, который, как мне кажется, опасен: власть отдельного человека или корпорации над частью глобального общественного обсуждения", – добавил Дорси.

Во время избирательной кампании в США 2020 года Twitter добавлял специальные отметки к твитам Трампа, в которых тот сообщал противоречивую информацию о выборах. Президент США возмущался и заявлял, что "Twitter вышел из-под контроля".

6 января Трамп призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса США, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание.

Вслед за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что "выборы были украдены", – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов.

В Twitter президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. В первом из них он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США.

Во втором твите он обращался к своим избирателям.

"75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] "Америка прежде всего" и "Сделаем Америку снова великой", еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!" – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

В компании Twitter посчитали, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию, и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек.

После бана Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

Facebook и Instagram аккаунты Трампа заблокированы как минимум на две недели. Соцсеть Snapchat тоже забанила президента США на своей платформе. Он не сможет ничего постить до того момента, пока не будет принято решение о разблокировке, сообщила спикер компании изданию The Information. Apple, Google и Amazon за призывы к насилию удалили соцсеть Parler, которую часто использовали сторонники Трампа.

Как сообщает АВС, в TikTok решили удалить все видео со штурма Капитолия, а в Pinterest, где у Трампа нет аккаунта, запретили пользователям делиться необоснованными утверждениями президента США о фальсификации выборов.

Срок полномочий Трампа истекает 20 января.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Twitter, Дональд Трамп, Джек Дорси, блокирование
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