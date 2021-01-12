Twitter заблокировал 70 тыс. аккаунтов сторонников теории заговора QAnon. Они верят, что Трамп борется с педофилами, поклоняющимися сатане

Сторонники конспирологической теории QAnon, которые поддерживают президента США Дональда Трампа, распространяли в Twitter различные теории заговоров.

В Twitter отмечали, что многие аккаунты QAnon управлялись одними и теми же людьми Фото: depositphotos.com

Социальная сеть Twitter с 8 января заблокировала более 70 тыс. аккаунтов сторонников теории заговора QAnon. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Более 70 тыс. аккаунтов, которые были заблокированы, распространяли в сети информацию, связанную с различными конспирологическими теориями, в которые верят члены QAnon.

В Twitter отмечали, что многие аккаунты управлялись одними и теми же людьми.

Как отмечает BBC, QAnon – это широкомасштабная, совершенно необоснованная теория, согласно которой президент США Дональд Трамп ведет секретную войну против представителей элиты в правительстве, бизнесе и СМИ, которые поклоняются сатане и являются педофилами.

На фоне президентских выборов в США о приверженцах этой теории вновь заговорили, так как они непосредственно участвовали в штурме Капитолия. Об одном из самых известных последователей QAnon – Джейке Анджелли – писало издание Rolling Stones. Именно он попал на множество фотографий со штурма Капитолия, на которых был одет в меха и с рогами на голове.

Сторонник теории заговоров QAnon Джейк Анджелли (по центру) в здании Капитолия, 6 января. Фото: EPA

Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

По информации СМИ, с 16 января во всех американских штатах планируются вооруженные протесты из-за возможного отстранения Трампа.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.