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Меркель критически отнеслась к решению Twitter навсегда заблокировать аккаунт Трампа – пресс-секретарь

Канцлер Германии Ангела Мекель считает проблемой, что аккаунт президента США Дональда Трампа навсегда заблокировали в Twitter, так как право на выражение мнения не может быть ограничено по решению администрации социальной сети, пояснил пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт.

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Меркель не поддержала блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Меркель не поддержала блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Фото: ЕРА

Канцлер Германии Ангела Меркель критически отнеслась к решению социальной сети Twitter навсегда заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. 

Об этом пресс-секретарь Меркель Штеффен Зайберт заявил 11 января, сообщает телеканал ZDF

Он объяснил, что фундаментальное право на свободу выражения мнения может быть ограничено лишь в рамках, определенных законодательством, а не по решению корпоративного управления соцсети.

По его словам, из-за этого канцлер "считает проблемой, что аккаунты президента США были закрыты навсегда".

Во время последней избирательной кампании в США Twitter добавлял специальные отметки к твитам Трампа, в которых тот сообщал противоречивую информацию о выборах. Президент США возмущался и заявлял, что "Twitter вышел из-под контроля".

6 января Трамп призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса США, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание.

Следом за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что "выборы были украдены", – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов.

В Twitter президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. В первом из них он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США.

Во втором твите он обращался к своим избирателям.

"75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] "Америка прежде всего" и "Сделаем Америку снова великой", еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!" – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

В компании Twitter посчитали, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию, и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек.

После бана Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

Facebook и Instagram аккаунты Трампа заблокированы как минимум на две недели. Соцсеть Snapchat тоже забанила президента США на своей платформе. Он не сможет ничего постить до того момента, пока не будет принято решение о разблокировке, сообщила спикер компании изданию The Information. Apple, Google и Amazon за призывы к насилию удалили соцсеть Parler, которую часто использовали сторонники Трампа.

Как сообщает АВС, в TikTok решили удалить все видео со штурма Капитолия, а в Pinterest, где у Трампа нет аккаунта, запретили пользователям делиться необоснованными утверждениями президента США о фальсификации выборов.

Срок полномочий Трампа истекает 20 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Ангела Меркель, Facebook, Google, Apple, Twitter, Штеффен Зайберт, Дональд Трамп, Instagram, соцсети, Amazon, TikTok, соцсеть
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