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YouTube на неделю заблокировал канал Трампа

YouTube-канал американского президента Дональда Трампа получил первое предупреждение от видеосервиса и запрет на семь дней загружать новый контент.

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Представители YouTube не уточнили, в связи с каким именно сюжетом приняли такое решение
Представители YouTube не уточнили, в связи с каким именно сюжетом приняли такое решение
Фото: ЕРА

Видеохостинг YouTube решил на неделю заблокировать аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в заявлении специального аккаунта YouTube в Twitter под названием YouTubeInsider, в котором видеосервис публикует информацию для СМИ.

На данный момент канал Трампа на YouTube под названием Donald J Trump открыт, на него подписаны 2,78 млн пользователей.

"После проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия мы удалили новый контент, загруженный на канал Дональда Трампа, за нарушение нашей политики. Канал получил первое предупреждение и временный запрет на семь дней загружать новый контент", – сказано в тексте.

YouTube отключил на неопределенное время комментарии на канале Трампа из-за беспокойства пропаганды насилия.

Администрация YouTube сообщила, что эти действия являются предупреждением для аккаунта Трампа. Однако это может привести к тому, что он будет навсегда заблокирован на платформе, если еще два раза нарушит ее правила.

Представители YouTube не уточнили, в связи с каким именно сюжетом приняли такое решение. В комментарии CNN Business они отметили, что недавнее видео на канале Трампа вызвало насилие. Это видео удалили. После недельного перерыва видеохостинг пересмотрит это решение.

Трамп 6 января призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса США, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, на котором должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на выборах главы государства. В итоге протестующие ворвались в здание и сорвали заседание.

Следом за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что "выборы были украдены", – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов.

В Twitter президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. В первом из них он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США.

Во втором твите он обращался к своим избирателям.

"75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] "Америка прежде всего" и "Сделаем Америку снова великой", еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!" – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президента США Байдена.

В компании Twitter посчитали, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию, и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек.

После бана Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

Страницы президента США были заблокированы на 24 часа в соцсетях Facebook и Instagram. В течение суток он не мог ничего распространять в своих аккаунтах. Основатель социальной сети Марк Цукерберг сообщил, что блокировку аккаунтов Трампа в Facebook и Instagram продлят.

Теги: Facebook, Twitter, YouTube, Дональд Трамп, Instagram, насилие, выборы президента США 2020
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