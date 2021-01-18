Байден станет для Путина более сложным партнером, чем Трамп – экс-посол США в РФ Вершбоу

В отношении России и ее президента Владимира Путина новоизбранный американский президент Джо Байден будет придерживаться твердого политического курса, предполагает экс-посол США в РФ Александр Вершбоу. Он считает, что с Байденом Путину будет сложнее, чем с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Для президента России Владимира Путина отношения с новоизбранным американским президентом Джо Байденом будут более сложными, чем с нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом.

Такое мнение бывший посол США в РФ, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу выразил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 17 января.

"Байден станет для Путина более сложным партнером (так говорит Путин, который использует выражение "наши западные партнеры"), чем Трамп, потому что Байден будет придерживаться твердого политического курса. Думаю, что Россия рано или поздно изменит свою политику. Но, к сожалению, это не произойдет прямо сейчас", – сказал дипломат.

Он считает, что Байден, в отличие от Трампа, будет "более последователен в поддержке Украины и более последователен и тверд по отношению к России и эта политика будет основана на его приверженности западным ценностям".

"Просто у нас больше не будет президента, который упрямо отказывался публично критиковать Путина в то время, как подавляющее большинство членов его администрации пытались проводить политику жестких санкций, чтобы противостоять российской агрессии... Уже очевидно, что Байден будет наверняка пользоваться весомой поддержкой Конгресса в том, чтобы, с одной стороны, заставить Россию заплатить за ее агрессивную политику, с другой – продолжать необходимое сотрудничество с ней в тех областях, которые важны для обеих сторон. Это контроль над вооружениями, ядерный вопрос с Северной Кореей и тому подобные направления", – объяснил Вершбоу.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент Трамп. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Отношения Москвы и Вашингтона осложнились в связи с российской агрессией против Украины и причастностью российских хакеров к вмешательству в американские выборы.