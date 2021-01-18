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ПОЛИТИКА

У Байдена к Украине "суровая любовь" – американский дипломат Вершбоу

Украине не стоит ждать поблажек от новоизбранного американского президента Джо Байдена, считает экс-посол США в РФ, экс-замгенсека НАТО Александр Вершбоу.

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Вершбоу (на фото): Я уверен, что Байден продолжит оказывать военную помощь Украине
Вершбоу (на фото): Я уверен, что Байден продолжит оказывать военную помощь Украине
Фото: ЕРА

Новоизбранный президент США Джо Байден относится к Украине положительно, но сурово. Такое мнение бывший посол США в РФ, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу выразил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 17 января.

"Как раньше, так и теперь отношение Байдена к Украине можно будет охарактеризовать выражением tough love ("суровая любовь". – "ГОРДОН"). Что я хочу этим сказать? Украине не стоит ждать от Байдена поблажек, потому что он желает, чтобы вы завершили начатые политические, экономические и судебные реформы, поскольку только так ваша страна сможет успешно противостоять российской агрессии и не дать России поглотить себя. К сожалению, все эти реформы еще не реализованы", – сказал дипломат.

Он считает, что Байден "будет решительно настроен на то, чтобы добиваться формирования единого западного фронта, чтобы политика США и их европейских партнеров в отношении Украины была согласованной".

"Я также уверен в том, что Байден продолжит оказывать военную помощь Украине и еще более настойчиво проводить политику санкций, имеющих стратегический эффект, чтобы заставить Россию изменить свое поведение. И, конечно, он продолжит поддерживать проведение реформ в вашей стране", – объяснил Вершбоу.

Он выразил уверенность, что новая администрация США будет не только "стараться активно участвовать в переговорах" относительно Украины, но и "вести параллельные прямые переговоры, касающиеся украинской тематики, с Россией".

"Цель этих переговоров – изменить поведение России и ее политику, наконец вывести ситуацию из застоя, в котором она находится, и добиться положительных сдвигов в реализации Минских соглашений. Думаю, что Байден постарается активнее использовать принцип кнута и пряника. Под кнутом я понимаю более динамичный подход к санкциям. Он будет заключаться не в том, чтобы продлевать их, а в том, чтобы усиливать. А под пряником – что мы дадим понять России, что у нее есть выбор: если она изменит свою политику, то отношения будут постепенно улучшаться, а санкции – ослабевать. Они ведь введены не навсегда", – подчеркнул Вершбоу.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Украину на инаугурации Байдена официально будет представлять посол в Вашингтоне Владимир Ельченко.

Теги: Россия, США, Украина, санкции, Джо Байден, реформы, помощь, Александр Вершбоу, политика, российская агрессия, президент
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