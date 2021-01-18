По Донбассу Путин хочет договариваться с украинскими олигархами – российский публицист Эггерт

Российский публицист Константин Эггерт считает, что президента РФ Владимира Путина устраивает сложившаяся ситуация в отношениях России и Украины.

Президент РФ Владимир Путин не считает президента Украины Владимира Зеленского таким политиком, с которым можно договариваться об урегулировании ситуации на Донбассе.

Такое мнение российский публицист Константин Эггерт выразил "Обозревателю" в интервью, которое было опубликовано 17 января.

"Донбасс – та карта, которую он разыграет, только если увидит для себя какую-то очень существенную выгоду... В Кремле не считают Владимира Зеленского серьезным политиком и лелеют надежду, что когда-нибудь, может быть, получится договориться с украинским олигархатом о каких-то очень выгодных для России вещах. Тогда Донбасс в какой-то степени может стать темой для разговоров", – сказал публицист.

Он считает, что нынешняя ситуация в отношениях с Украиной, в частности, в вопросе войны на Донбассе, "Путина вполне устраивает".

"Он лично глубоко убежден, что Крым навсегда останется под российским контролем, и не видит никакого основания менять что-то по Донбассу. Парадокс, но та изоляция, в которой оказался Путин, подстегивает его к тому, чтобы ничего не менять. Он научился жить в изоляции, тем более, что она позволяет ему усиливать контроль над российским обществом", – объяснил Эггерт.

По его словам, для Путина "Донбасс остается потенциальной картой для внутрироссийской игры".

"Если в какой-то момент он посчитает, что очередное "спасение русских от геноцида" может сыграть какую-то положительную роль для него внутри страны, то он эту карту разыграет. Он может признать "ЛНР/ДНР", может включить их в состав России. Чисто физически он понимает, что такая возможность у него есть. Вопрос – в цене, которую готов за это заплатить. Вдобавок такая возможность – несомненный рычаг давления на украинское руководство. Но пока Путину менять ничего не нужно", – подчеркнул публицист.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.