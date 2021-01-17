Спецслужбы проверят лиц, которых боевики готовят к "возвращению" – Арестович

Представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова заявили о готовности оккупантов передать Украине группу удерживаемых лиц. Посредником они назвали кума президента РФ Владимира Путина – народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Правоохранительные органы Украины сделают свою оценку таким попыткам давления РФ, заявил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

Арестович: Пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если они состоятся, будут организованы уполномоченными государственными органами Украины Фото: radiosvoboda.org

Сотрудники украинских спецслужб проверят лиц, которых боевики "ЛДНР" готовят к так называемому одностороннему обмену с Киевом. Об этом спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович сообщил в Facebook.

Представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова заявили о готовности оккупантов передать Украине группу удерживаемых лиц. Посредником они назвали кума президента РФ Владимира Путина – народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука.

"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению", а пропуск и встреча этих лиц через линию разграничения, если они состоятся, будут организованы уполномоченными государственными органами Украины", – написал Арестович.

Он отметил, что делегация Украины в ТКГ рассматривает заявление боевиков как попытку давления РФ на украинскую сторону переговоров.

"А эту попытку, в свою очередь, – как элемент масштабной кампании по давлению на политическое руководство и народ Украины, включающую, например, еще и информационное манипулирование темой российской вакцины против COVID-19, которое реализуется через того же самого народного депутата Медведчука", – добавил Арестович.

Спикер украинской делегации подчеркнул, что к урегулированию конфликта может привести только последовательная работа в рамках нормандского формата.

"Любые попытки давления на нас – бесполезны, а в случае с людьми, пострадавшими от оккупантов, – еще и аморальны. Правоохранительные органы Украины вынесут свою оценку таким попыткам, а политическое руководство страны – свою", – добавил Арестович.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.