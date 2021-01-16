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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"ЛДНР" заявили, что при посредничестве Медведчука готовы передать Украине группу пленных. Кравчук ответил

Представители боевиков "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова заявили о готовности оккупантов передать Украине группу удерживаемых лиц. Посредником они назвали кума президента РФ Владимира Путина – народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент страны Леонид Кравчук ответил, что расценивает это заявление как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта.

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Кравчук: Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физлицу
Кравчук: Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физлицу
Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Представители "ЛНР" и "ДНР" Владислав Дейнего и Наталья Никанорова утверждают, что боевики готовы "в одностороннем порядке" передать Украине группу пленников.

Их совместное заявление опубликовало подконтрольное оккупантам агентство ДАН 16 января.

Речь идет о "некоторых" удерживаемых боевиками лицах, это "женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях", заявили Никанорова и Дейнего. Они не сообщили, о каком числе захваченных лиц идет речь, также не упоминается о временных рамках.

Однако указано имя посредника для проведения так называемого обмена. Речь идет о куме президента РФ Владимира Путина – народном депутате от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Викторе Медведчуке.

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, первый президент страны Леонид Кравчук ответил, что Украина не может не приветствовать возвращение своих граждан на подконтрольную Киеву территорию. Его заявление цитирует пресс-служба ТКГ в Facebook.

"Однако я, как глава делегации, хочу отметить следующее: частные лица не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов. Мне трудно вспомнить прецедент, когда непризнанное юридическое лицо передает граждан государства определенному физлицу. Возвращение граждан Украины будет осуществлено согласно нормам международного права и украинского законодательства", – подчеркнул Кравчук.

Он напомнил, что все переговоры и процедуры по возвращению удерживаемых российской стороной конфликта граждан Украины проводят уполномоченные государственные органы Украины в рамках политических соглашений, принятых в нормандском формате.

"Поэтому я расцениваю заявления руководства марионеточных квазигосударственных образований и синхронизированные с ними действия господина Медведчука как очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта", – добавил Кравчук.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/185813403329078

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14. В декабре представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш рассказывал, что оккупанты блокируют обмен.

По данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжают незаконно удерживать 251 украинца.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Леонид Кравчук, Украина, Виктор Медведчук, ОБСЕ, Владислав Дейнего, ДНР, ЛНР, ЛДНР, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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