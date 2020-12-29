Оккупанты в ОРДЛО удерживают 251 гражданина Украины – Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова напомнила, что в декабре 2019 года 76 украинцев были освобождены и вернулись с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию.

Денисова: Освобождение граждан Украины является самой важной задачей всех компетентных органов, привлеченных к этому процессу Фото: Людмила Денісова / Facebook

Боевики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей незаконно удерживают 251 украинца. Об этом в Facebook 29 декабря написала украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Сейчас в застенках оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей остается 251 гражданин Украины. Их освобождение является самой важной задачей всех компетентных органов, привлеченных к этому процессу", – написала она.

Денисова напомнила, что в декабре 2019 года 76 украинцев были освобождены в рамках обмена удерживаемыми лицами и вернулись из ОРДЛО на подконтрольную правительству территорию.

"В течение года мне поступали обращения от освобожденных граждан по поводу содействия в обеспечении их соцзащиты. По результатам обработки проблемных вопросов я направила обращения к премьер-министру Украины о законодательном урегулировании установления статуса и правовой защиты лиц, которые были лишены свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и к вице-премьер-министру – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины о необходимости формирования перечня субъектов предоставления медицинских и реабилитационных услуг, которым будут возмещаться расходы за предоставленные услуги освобожденным лицам, а также об обеспечении права всех незаконно лишенных свободы лиц на медицинскую и психологическую реабилитацию после освобождения", – заявила обмудсмен.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" прошел 29 декабря 2019 года у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Тогдашний представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

Последний обмен прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.