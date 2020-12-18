Россия требует, чтобы Украина приняла "мирный план" боевиков – Гармаш

По словам представителя украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналиста Сергея Гармаша, требование России о "мирном плане" – одна из позиций, которые блокируют обмен удерживаемыми лицами.

Россия блокирует обмен удерживаемыми лицами между Киевом и не подконтрольной украинскому правительству территорией Луганской и Донецкой областей, заявил представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, журналист Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24" 17 декабря.

Он рассказал, что Украина четыре раза подавала списки своих граждан, речь идет о 240 пленных, 11 из них находятся в тяжелом состоянии и их "нужно срочно вытаскивать", подчеркнул Гармаш.

"Россия ни разу за те полгода, что я в ТКГ, не подала никаких списков, она блокирует эти процессы сначала требованием отмены постановления Рады о местных выборах, сейчас она уже хочет постановление Рады, которое якобы должно утвердить некий мирный план, предложенный ОРДЛО. Сейчас она говорит, что обмена не будет, пока мы процессуально не очистим девять человек, которых мы ранее им отдали, хотя это не взаимосвязанные вещи", – отметил Гармаш.

Журналист добавил, что "по настроению РФ" прогресса в обмене не видит.

"Есть одна слабая, но существенная надежда: если все-таки до конца года состоится встреча в нормандском формате на уровне внешнеполитических советников глав государств, то, скорее всего, нужен будет положительный результат, тогда будет возможен обмен хотя бы этих 11 человек", – добавил он.

Гармаш говорил, что Украина в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.

Тогда состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами, последний – 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.