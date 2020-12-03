Денисова обсудила с представителем "ДНР" перевод в Украину 300 осужденных с оккупированной территории

Украинский омбудсмен Людмила Денисова провела встречу с представительницей "ДНР" в трехсторонней контактной группе Дарьей Морозовой. В ходе встречи украинской стороне передали 28 томов уголовного дела гражданки Украины, которая борется за подтверждение своей невиновности в судах.

3 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретилась с представительницей "ДНР" в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Дарьей Морозовой. Об этом Денисова написала в Facebook.

Во время встречи омбудсмену передали 28 томов уголовного дела в отношении гражданки Украины, которая 20 лет борется за подтверждение своей невиновности в апелляционных и кассационных инстанциях Украины. Переговоры о передаче документов велись более двух лет, отметила Денисова.

"Это дело передано представителю апелляционного суда Донецкой области. Оно будет рассмотрено, будут проведены необходимые следственные действия, чем право на справедливый суд и эффективную юридическую защиту гражданки Украины будет соблюдено", – сказано в посте.

Денисова обсудила передачу украинской стороне 125 уголовных производств по 133 гражданам Украины, которые были привлечены к уголовной ответственности до начала военной агрессии РФ и находятся на подконтрольной правительству Украины территории.

"Положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную территорию 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы. Это можно будет реализовать после окончания пандемии", – написала Денисова.

По информации омбудсмена, обсуждался вопрос об освобождении гражданских лиц и военнопленных, которые содержатся на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Есть технические вопросы, требующие уточнения, но в целом сторона переговоров настроена на организацию этого процесса. Надеюсь, что в ближайшее время все договоренности будут реализованы", – заключила Денисова.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Украинская сторона в трехсторонней консультативной группе по урегулированию ситуации на Донбассе предлагала провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявлял, что Киев просит освободить 11 человек.

Денисова заявляла в сентябре, что в ОРДЛО боевики незаконно удерживают 235 украинцев, а еще 112 человек незаконно лишены свободы в РФ и в аннексированном Крыму.