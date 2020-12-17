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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гармаш: Боевики по-прежнему блокируют обмен, требуя процессуальной очистки девяти человек

"Процессуальной очистки" боевики требуют для тех, кого им передали во время предыдущего обмена, объяснил представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

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После саммита в Париже было два обмена
После саммита в Париже было два обмена
Фото: ЕРА

16 декабря на переговорах в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе боевики продолжали блокировать обмен удерживаемыми лицами. Об этом сообщил в Facebook представитель Донецкой области в украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"Они по-прежнему блокируют обмен, требуя процессуальной очистки девяти человек, которых мы отдали им еще во время прошлого обмена. "Очистить" их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желания и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам", – написал он.

Журналист отметил, что "та сторона это знает, но использует как повод, чтобы блокировать обмен".

"Но самое циничное – это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальная очистка людей, которые уже свободны и которым эта очистка в Украине особо и не нужна (они же воевали против Украины, значит ненавидят ее), а на другую – свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах и для них актуальна не то что "процессуальная очистка", а хотя бы просто возможность помыться", – заявил Гармаш.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2999710933462369

На прошлой неделе Гармаш говорил, что Украина четыре раза передавала списки на обмен удерживаемыми лицами и в одностороннем порядке выполнила договоренности, достигнутые на саммите "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 года.

Тогда состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России, посвященный урегулированию конфликта на Донбассе. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Теги: Донбасс, боевики, Сергей Гармаш, саммит, война в Украине, война на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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