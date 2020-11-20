Украина передала список из 11 человек на обмен удерживаемыми лицами – Кравчук

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе намерена добиваться обмена удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех", сказал глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук.

Кравчук: Пока встречных шагов по обмену удерживаемыми лицами со стороны ОРДЛО мы не видим Фото: EPA

Украинская делегация в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе подала список из 11 человек на обмен удерживаемыми лицами с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью hromadske, которое вышло 19 ноября, сказал глава делегации, первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Мы подали документы на 11 человек. Они уже полностью готовы. Мы ждем соответствующих представлений со стороны ОРДЛО. Потому что этот обмен – это не просто одностороннее действие. Пока таких встречных шагов со стороны ОРДЛО мы не видим", – сказал Кравчук.

Он отметил, что украинская сторона не знает точно, "сколько людей на тех территориях страдают от различных форм давления".

"Но мы знаем, что такие люди есть, и хотим, чтобы тема "всех на всех" начала реально воплощаться в жизнь. Первое – это обменять тех людей, списки которых подготовлены. А дальше – действовать по принципу "всех на всех" и добиваться, чтобы это произошло в ближайшее время", – сказал глава делегации.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Украинская сторона в ТКГ предлагает провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря.