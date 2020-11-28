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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия и боевики "Л/ДНР" отказались от предложения Украины провести обмен удерживаемыми лицами – СМИ

По данным РБК, боевики требуют провести "юридическую очистку" задержанных украинскими властями сепаратистов перед обменом.

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Предлагаемый Украиной обмен удерживаемыми лицами не состоится, утверждают источники РБК
Предлагаемый Украиной обмен удерживаемыми лицами не состоится, утверждают источники РБК
Фото: EPA

Обмен удерживаемыми лицами между Россией, боевиками "Л/ДНР" и Украиной до Нового года не состоится. Об этом пишет агентство РБК, ссылаясь на российские источники, близкие к переговорному процессу.

В частности, боевики требуют провести "юридическую очистку" задержанных украинскими властями сепаратистов перед обменом.

"Без выполнения Украиной своих обязательств вероятность обмена до Нового года отсутствует", – заявила агентству представитель группировки "ЛНР" Ольга Кобцева.

Источник, близкий к Офису президента Украины, сказал РБК, что "быстро и качественно провести юридическую очистку не всегда получается". "Например, для кого-то нужно решение какого-то районного суда, а там нет судей, и он не собирается", – отметил собеседник.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Обмен в формате "всех на всех" предусмотрен договоренностями, достигнутыми на встрече "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года.

Последний обмен удерживаемыми лицами прошел 16 апреля 2020 года. Боевики освободили 20 человек, украинские власти передали им 14.

Украинская сторона в ТКГ предлагала провести обмен удерживаемыми лицами до 24 декабря. Глава украинской делегации Леонид Кравчук заявлял, что Киев просит освободить 11 человек.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла в сентябре, что в ОРДЛО боевики незаконно удерживают 235 украинцев, а еще 112 человек незаконно лишены свободы в РФ и в аннексированном Крыму.

Теги: Россия, Украина, агрессия, боевики, российская агрессия, война на Донбассе, ОРДЛО, обмен удерживаемыми лицами, ТКГ
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