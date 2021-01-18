За сутки боевики на Донбассе дважды нарушили перемирие – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, оба нарушения боевиками режима прекращения огня были зафиксированы в районе Широкино Донецкой области.

17 января на Донбассе боевики два раза нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в сводке на утро 18 января проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"17 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Широкино, российско-оккупационные войска дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов", – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что боевых потерь в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", – рассказали в пресс-центре.

18 января по состоянию на 7.00 боевики огневой активности не проявляли.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

С 2014 года правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее началась операция Объединенных сил.

По данным Минобороны Украины, с апреля 2014 года в ходе войны на Донбассе погибло более 2,6 тыс. военнослужащих ВСУ.