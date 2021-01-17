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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Минветеранов: На Донбассе погиб мой зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС, хотел освободить родной Луганск

Полковник Денис Волочаев – боец спецподразделения Альфа, который погиб на Донбассе 1 декабря 2019 года – был супругом дочери министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Министр рассказала, что его главной целью было освобождение Луганска от оккупантов.

Волочаев погиб в ночь на 1 декабря 2019 года, он был одними из лучших снайперов Украины, сообщали в СБУ
Волочаев погиб в ночь на 1 декабря 2019 года, он был одними из лучших снайперов Украины, сообщали в СБУ
Фото: ssu.gov.ua

Министр по делам ветеранов, генерал-майор Юлия Лапутина рассказала в интервью "Радіо Свобода", что полковник Денис Волочаев – боец спецподразделения Альфа, который погиб на Донбассе 1 декабря 2019 года, – был супругом ее дочери.

"Действительно, очень трагично случилось в нашей семье, погиб наш зять. Он самоотверженно участвовал в АТО и в ООС. Он родом из Луганска. И его основной целью (мы говорили в семейном кругу) было освободить родной Луганск и показать своей жене и своему сыну родной город, провести по тем местам, где он вырос и где провел свое детство", – рассказала Лапутина, комментируя слова журналистки о том, что семья дочери министра принадлежит к категории семей погибших ветеранов.

Лапутина отметила, что вопросы, касающиеся ветеранов и семей погибших "проходят через ее душу".

"Мы понимаем, что погибших не вернуть, что они стали ангелами-хранителями Украины фактически. Но хотелось бы сделать так, чтобы их родственники чувствовали, что помнят об их детях, отцах, сыновьях, дочерях, чтобы они получили защиту от государства и возможность дальнейшей жизни. Чтобы эти люди, чувствуя боль потери, все же понимали, что их сыновья погибли за Украину и что дальнейший курс Украины является все же таким, какой выбрали их родственники, – европейским, евроатлантическим, демократическим, где каждый человек имеет достойную жизнь", – добавила министр.

Она анонсировала рассмотрение Верховной Радой законопроектов, касающихся статуса ветеранов.

"Уже разработан законопроект о защитниках и защитницах, как и об участниках Революции достоинства, семей погибших Небесной сотни. Я думаю, что сейчас это уже стадия финализации. Они еще имеют определенные согласования с комитетами Верховной Рады. Но сейчас идет поддержка в принципе со всех сторон. То есть, возможно, какие-то технические вопросы и несогласованности еще есть, но я думаю, что в ближайшее время эти законопроекты будут приняты", – сказала Лапутина.

Офицеры "Альфы" Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли в ночь на 1 декабря, подорвавшись на неизвестных взрывных устройствах во время разведки и наблюдения в серой зоне в районе села Староласпа Тельмановского района Донецкой области. Волочаев умер во время эвакуации, тело Каплунова забрали боевики и выдали Украине через неделю. Оба были одними из лучших снайперов Украины, сообщали в СБУ. 

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Волочаеву и Каплунову звания Героев Украины 3 декабря, в день, когда Волочаева похоронили в Киеве. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганск, Альфа, АТО, война в Украине, война на Донбассе, Денис Волочаев, Дмитрий Каплунов, ООС, Юлия Лапутина
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