Россия снимает с себя вину за агрессию на Донбассе через апологетов "русского мира" – Генштаб ВСУ

Россия через агентов влияния стремится любой ценой снять с себя ответственность за развязывание войны на Донбассе, говорится в заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Россия постоянно стремится снять с себя вину за развязывание международного вооруженного конфликта на Донбассе. Такое заявление опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook 16 января.

"Россия стремится любой ценой снять с себя ответственность [...], распространяя свои сообщения через агентов влияния, разного рода апологетов "русского мира", которые в эфире украинского телеканала называют преступниками украинскую армию и всех, кто носит погоны", – сказано в тексте заявления.

В сообщении подчеркиваются попытки России осквернить статус украинской армии в СМИ. Особенно цинично это выглядело накануне годовщины памяти погибших в донецком аэропорту, добавили в Генштабе.