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Байден планирует отменить указ Трампа о снятии ограничений на въезд для туристов

18 января президента США Дональд Трамп подписал указ об отмене ограничения на въезд в США людей, побывавших в последнее время в ряде европейских стран, Бразилии и Великобритании. Администрация избранного президента Джо Байдена выступила против этого указа.

В администрации Байдена (на фото) хотят усилить ограничения на поездки иностранцев в США из-за пандемии
В администрации Байдена (на фото) хотят усилить ограничения на поездки иностранцев в США из-за пандемии
Фото: EPA

Администрация избранного президента США Джо Байдена планирует вернуть ограничения на въезд в Штаты людей, которые недавно побывали в большей части Европы и Бразилии. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

Она отметила, что в связи с обострением пандемии и появлением во всем мире все большего числа новых штаммов коронавируса сейчас не время снимать ограничения на международные поездки. 

"По совету нашей медицинской команды администрация не намерена отменять эти ограничения 26 января. Фактически мы планируем усилить меры общественного здравоохранения в отношении международных поездок, чтобы уменьшить распространение COVID-19", – написала Псаки.

18 января Трамп подписал приказ об отмене с 26 января ограничений, которые он ввел в начале прошлого года из-за пандемии коронавируса. Эти ограничения запрещали въезд в Штаты людям, недавно побывавшим в Китае, Иране, Шенгенской зоне, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

Свое решение Трамп объяснил рекомендацией Центров по контролю и профилактике заболеваний, которые издали постановление, требующее наличие отрицательного результата теста на COVID-19 или документов об излечении от COVID-19 для всех авиапассажиров, прибывающих в США из других стран. Это постановление вступает в силу с 26 января.

Ограничение снимается для всех стран, кроме Китая и Ирана. Трамп объяснил это тем, что эти страны не делились своевременной и точной информацией о распространении коронавируса. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, отслеживающего заболеваемость, США находятся на первом месте в мире по количеству подтвержденных случаев. В стране заболело более 24 млн человек, почти 400 тыс. умерли.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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