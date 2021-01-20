Бульвар Шоубиз
 
20 января, 2021
 
Новости

Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью

Супруга 46-го избранного президента США Джо Байдена Джилл Байден любит платья с цветными принтами, для посещения официальных мероприятий дополняет образы пиджаками, а на телеинтервью выбирает наряды поярче. Издание "ГОРДОН" предлагает посмотреть, как в разные моменты своей жизни выглядит новая первая леди США,

Джилл Байден будет совмещать преподавательскую деятельность с обязанностями первой леди
Джилл Байден будет совмещать преподавательскую деятельность с обязанностями первой леди
Фото: drbiden / Instagram

Супруга 46-го избранного президента США Джо Байдена Джилл Байден будет совмещать преподавательскую деятельность с обязанностями первой леди, как это было и тогда, когда в 2008 году ее муж занимал должность вице-президента США, а она была в статусе второй леди. Стиль и ритм жизни Джилл Байден определяют во многом и ее стиль в одежде. 

Издание "ГОРДОН" предлагает посмотреть, как выглядит жена нового президента США, когда занимается спортом, готовится к праздникам, дает интервью или посещает официальные мероприятия.

Для посещения официальных мероприятий супруга Байдена отдает предпочтение деловому стилю, комбинируя цветные платья строгого кроя с пиджаками темного цвета.

Для записи телеинтервью Джилл Байден старается выбрать одежду ярких однотонных расцветок.

Для неофициальных мероприятий жена Байдена выбирает удобную одежду, комбинируя любимые пиджаки с брюками.

В гардеробе новой первой леди США также присутствуют платья по фигуре с ярким цветным принтом.

В этом наряде супруга Байдена появлялась на публике несколько раз.

Этот наряд подтверждает ее особое отношение к цветочным принтам и строгим силуэтам.

В жизни Джилл Байден также присутствует спорт. Супруга Байдена тренируется на велотренажере в удобной одежде – темных лосинах и белой майке, собрав волосы в хвост.

В домашней обстановке Джилл Байден предпочитает свободные свитера и цветастые платья. На Пасху супруга 46-го президента показала в микроблоге, как красит яйца.

20 января 2021 года в Вашингтоне пройдет инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Торжественная церемония будет проводится в необычном формате из-за пандемии коронавируса. 

Модной интригой инаугурации остается образ новой первой леди. 

Теги: США, Джо Байден, инаугурация, Джилл Байден, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Инаугурация Байдена. Онлайн-репортаж
Инаугурация Байдена. Онлайн-репортаж
Наталия ДВАЛИ
  Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер
  Никитюк: Мы с мамой один раз в год перед школой шли на рынок и покупали ровно одни колготы, ровно одни кроссовки, ровно одни джинсы и ровно один свитер
Дмитрий ГОРДОН
  "Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону
  "Девка Березовского бросилась к официанту при Боре: "Трахни меня. Он не смог!". Боря пришел домой и повесился". Полный текст интервью Караулова Гордону
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
"Дружили – не разлей вода". Киркоров рассказал, что Зеленский "отрекся" от него
  Никитюк рассказала, когда опубликует голые фото, и вспомнила, как видела Зеленского в трусах
  Никитюк рассказала, когда опубликует голые фото, и вспомнила, как видела Зеленского в трусах
Дмитрий ГОРДОН
Хайек в купальнике посоветовала сохранять хладнокровие
Хайек в купальнике посоветовала сохранять хладнокровие
  "Женщина, которая вернула мне чувство собственного достоинства". Горянский рассказал о своей жене
  "Женщина, которая вернула мне чувство собственного достоинства". Горянский рассказал о своей жене
"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова
"Он уже почти ничего не помнит, ему бы на покой, а не на ярмарку". Российская писательница рассказала о состоянии здоровья Алибасова
"Красотка нереальная". 49-летняя Орбакайте в раздельном купальнике поплавала перед камерой
"Красотка нереальная". 49-летняя Орбакайте в раздельном купальнике поплавала перед камерой
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
Савченко в черном купальнике окунулась в прорубь. Фото
"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
"Яйца по-шотландски". Рецепт от победительницы первого сезона "МастерШеф" Шептухи
Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков
Умер украинский дизайнер Сергей Ермаков
Литвинова снялась топлес
Литвинова снялась топлес
Мозговая рассказала о самочувствии мужа и матери, которые переболели COVID-19
Мозговая рассказала о самочувствии мужа и матери, которые переболели COVID-19
"Русская красавица!". Лиза Галкина надела национальную российскую одежду
"Русская красавица!". Лиза Галкина надела национальную российскую одежду
Развод с Уэстом станет главной сюжетной линией в семейном шоу Кардашян – СМИ
Развод с Уэстом станет главной сюжетной линией в семейном шоу Кардашян – СМИ
"Умножили нашу любовь". Жена Добрынина Квиткова сообщила о беременности. Фото
"Умножили нашу любовь". Жена Добрынина Квиткова сообщила о беременности. Фото
Самые эффектные образы Меланьи Трамп. Подборка
Самые эффектные образы Меланьи Трамп. Подборка
Виктория ВОРОНИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS