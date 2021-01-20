Стиль Джилл Байден. Как выглядит супруга нового президента США, когда занимается спортом, готовит и дает интервью

Джилл Байден будет совмещать преподавательскую деятельность с обязанностями первой леди Фото: drbiden / Instagram

Супруга 46-го избранного президента США Джо Байдена Джилл Байден будет совмещать преподавательскую деятельность с обязанностями первой леди, как это было и тогда, когда в 2008 году ее муж занимал должность вице-президента США, а она была в статусе второй леди. Стиль и ритм жизни Джилл Байден определяют во многом и ее стиль в одежде.

Издание "ГОРДОН" предлагает посмотреть, как выглядит жена нового президента США, когда занимается спортом, готовится к праздникам, дает интервью или посещает официальные мероприятия.

Для посещения официальных мероприятий супруга Байдена отдает предпочтение деловому стилю, комбинируя цветные платья строгого кроя с пиджаками темного цвета.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

Для записи телеинтервью Джилл Байден старается выбрать одежду ярких однотонных расцветок.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

Для неофициальных мероприятий жена Байдена выбирает удобную одежду, комбинируя любимые пиджаки с брюками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

В гардеробе новой первой леди США также присутствуют платья по фигуре с ярким цветным принтом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

В этом наряде супруга Байдена появлялась на публике несколько раз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

Этот наряд подтверждает ее особое отношение к цветочным принтам и строгим силуэтам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

В жизни Джилл Байден также присутствует спорт. Супруга Байдена тренируется на велотренажере в удобной одежде – темных лосинах и белой майке, собрав волосы в хвост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

В домашней обстановке Джилл Байден предпочитает свободные свитера и цветастые платья. На Пасху супруга 46-го президента показала в микроблоге, как красит яйца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dr. Jill Biden (@drbiden)

20 января 2021 года в Вашингтоне пройдет инаугурация 46-го президента США Джо Байдена. Торжественная церемония будет проводится в необычном формате из-за пандемии коронавируса.

Модной интригой инаугурации остается образ новой первой леди.