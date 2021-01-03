ГОРДОН
 
 
МИР

Жена Байдена оконфузилась во время прямого эфира в новогоднюю ночь

Будущая первая леди США Джилл Байден во время новогоднего поздравления, которое транслировалось в центре Нью-Йорка, пыталась взорвать хлопушку.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джо и Джилл Байдены вместе уже 43 года
Джо и Джилл Байдены вместе уже 43 года
Фото: EPA

Избранный президент США Джо Байден и будущая первая леди Джилл Байден поздравили жителей страны с Новым годом в эфире передачи New Year’s Rockin’ Eve. Поздравление опубликовано 1 января в Twitter передачи.

Во время интервью, которое транслировалось на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Джилл Байден попыталась привести в действие хлопушку. Пиротехническое устройство не сработало, сломалось пополам в руках будущей первой леди.

Джилл Байден родилась 3 июня 1951 года. У нее есть степень бакалавра, две степени магистра, а в 2007 году под девичьей фамилией Джейкобс она получила степень доктора педагогики в Университете Дэлавера. Джо и Джилл Байдены вместе уже 43 года, у них пять внуков.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Новый год, Джо Байден, Нью-Йорк, Джилл Байден, поздравление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
"Ой, все", "Дед Мороз принес "дурика". Санина показала свою новогоднюю радость
"Ой, все", "Дед Мороз принес "дурика". Санина показала свою новогоднюю радость
"Боль разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага". Седокова рассказала, как провела новогоднюю ночь
"Боль разрезала меня на части. Я не могла ступить ни шага". Седокова рассказала, как провела новогоднюю ночь
Dantes впервые встретил Новый год "в лете"
Dantes впервые встретил Новый год "в лете"
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
Кассель показал отдых с Кунаки
Кассель показал отдых с Кунаки
"Должен был принести всем счастье". Фагот показал, кем был в детстве на Новый год
"Должен был принести всем счастье". Фагот показал, кем был в детстве на Новый год
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации
"Я сын своей матери". Принц Гарри оставил новогоднее послание на сайте своей благотворительной организации
"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале
"На первом этаже реанимация, справа – морг". Заразившийся коронавирусом Жигунов показал, как встретил Новый год в госпитале
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
Тина Кароль назвала три правила, ежедневное выполнение которых позволяет ей выглядеть "свежее"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
"Алла жахнула?", "Просто огонь". Галкин показал, как Пугачева зажигала на Новый год
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
Как выглядят невестка и внуки Чапкиса? Сын народного артиста Украины обнародовал семейные фото
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
"Если нос сломался – придется делать ринопластику". Хилькевич в новогоднюю ночь получила от супруга удар ногой
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
Тодоренко заявила, что врачи на Бали не могут поставить ей диагноз
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
В зеленом костюме и с золотистой птицей в руках. Зеленская обнародовала новогоднее фото
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Мягков назвал ежегодный показ "Иронии судьбы" извращением
Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
Ответ Брежневой о ее возможной беременности обрадовал фанов
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
"Адеквата вам в следующем году", "Сидели бы тихо дома". В сети отреагировали на появление Алибасова в центре Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS