"Первый профессор FLOTUS" и нарушительница 230-летней традиции. Что известно о докторе Джилл Байден – будущей первой леди США

Детство, образование, карьера

Джилл Джейкобс родилась 3 июня 1951 года в Хаммонтоне, штат Нью-Джерси, в семье сицилийских иммигрантов. Ее дедушка, чтобы лучше интегрироваться в американское общество, сменил свою фамилию с итальянской Джакоппа на Джейкобс.

Как сообщает канал CBS news, родители ее матери владели аптекой. Байден рассказывала каналу, что бабушке не нравился ее отец в качестве зятя.

"Она сказала моей матери, что не может видеть моего отца", – рассказала Байден.

Но ее родители все же поженились. Они уехали из Хаммонтона, но приезжали туда каждые выходные с Джилл и ее сестрами. Большую часть детства Джилл провела в Уиллоу Гроув, штат Пенсильвания. Она была старшей из пяти дочерей в семье.

В 15 лет Джилл подрабатывала официанткой, также пробовала свои силы в качестве модели.

Фото: Dr. Jill Biden / Facebook

"Я с раннего возраста знала, что мне нужны собственные деньги, личность и собственная карьера", – цитирует Джилл Байден Vogue.

В 19 лет Джейкобс вышла замуж за Билла Стивенсона, но брак не был продолжительным. После этого она решила сосредоточиться на образовании и карьере. У Джейкобс есть степень бакалавра, две степени магистра, а в 2007 году под девичьей фамилией Джейкобс она получила степень доктора педагогики в Университете Дэлавера.

Мэри Дуди, бывший заместитель декана Технического муниципального колледжа Делавэра, где Байден преподавала много лет, рассказала Vogue, что Джилл получила докторскую степень как Джейкобс, потому что всегда хотела "быть самой собой" и чтобы студенты знали ее как преподавателя, а не как жену сенатора.

"Ей это утверждение не нужно. Просто она такая", – добавила Дуди.

Фото: Dr. Jill Biden / Facebook

Доктор Байден много лет проработала в сфере образования. С 2009 года преподает английский язык в Общественном колледже Северной Вирджинии.

"Я обучаю многих иммигрантов и беженцев. Мне нравятся их истории, мне нравятся они как люди и мне нравится тот факт, что я могу помочь им на пути к успеху", – сказала она в интервью CBS News.

Знакомство и брак с Байденом

Джилл Джейкобс и сенатор Джо Байден познакомились в 1975 году, когда Джилл было 24 года и она еще училась в колледже. Будущая первая леди неоднократно рассказывала об их знакомстве в интервью, а затем в своей книге Where the Light Enters, которая вышла в 2019 году.

Байден на момент знакомства с Джилл был вдовцом с двумя детьми. Он потерял свою первую жену, с которой был вместе со времен колледжа, Нейлию и их годовалую дочь Наоми, в 1972 году, когда тягач с прицепом врезался в их авто. Сыновья Байденов Хантер и Бо выжили, но провели в больнице несколько месяцев. Во время речи в Йельском университете Байден сказал: "Через шесть недель после моего избрания [сенатором от Делавэра] весь мой мир изменился навсегда. Когда я нанимал сотрудников в Вашингтоне, мне позвонили. Моя жена и трое детей ходили за рождественскими покупками. Тягач протаранил их [авто], убил моих жену и дочь. И не было уверенности, что мои двое сыновей выживут... Невероятная связь с моими детьми – это дар. Я не уверен, что получил бы его, если бы не прошел через то, через что прошел. Но сосредоточившись на своих сыновьях, я обрел искупление".

Байден хотел отказаться от поста сенатора после трагедии, но по настоятельству сенатора-демократа Майка Менсфилда согласился. Он приносил присягу, нааходясь в больнице с сыновьями.

Через три года после трагедии брат Байдена познакомил его с Джилл Джейкобс. Байден говорил, что это Найлия каким-то образом свела их вместе. Джилл рассказывала в интервью Vogue в 2016 году: "Я встречалась с парнями в джинсах, сабо и футболках. Он подошел к двери, на нем был спортивный пиджак и мокасины, и я подумала: "Боже, из этого никогда ничего не получится". Он был на девять лет старше меня! Но мы пошли на "Мужчину и женщину" в кинотеатр в Филадельфии и действительно поладили. Когда мы пришли домой, он пожал мне руку и пожелал спокойной ночи. Я поднялась наверх, позвонила маме в час ночи и сказала: "Мама, я наконец-то встретила джентльмена".

Фото: Dr. Jill Biden / Facebook

Как рассказала Байден в интервью CBS News, она познакомила Байдена с семьей в доме бабушки и дедушки.

"Бабушка, когда увидела Джо, была так взволнована. Она сказала: "Я так рада познакомиться с вами!" Потому что была убежденным демократом", – говорила Байден.

В своей книге, фрагмент из которой опубликовал журнал Time, Джилл рассказала, что Джо делал ей предложение пять раз, прежде чем она согласилась выйти за него замуж.

В интервью Vogue она вспоминала: "Я сказала: "Еще нет. Еще нет. Еще нет". Потому что к тому времени, конечно, я влюбилась в мальчиков [Бо и Хантера]... Они потеряли свою маму, и я не могла допустить, чтобы они потеряли вторую мать. Так что я должна была быть уверена на 100%". Байден рассказал, что ему пришлось предъявить Джилл ультиматум: "Я спрашиваю в последний раз. Меня не волнует, когда мы поженимся. Но я хочу обязательств". В этот раз она согласилась.

В своей книге Байден также рассказала, что Джо к женитьбе подталкивали сыновья.

"Бо и Хантер загнали его в угол в ванной однажды утром, когда он брился. "Бо считает, что мы должны жениться", – сказал ему шестилетний Хантер. Когда их отец был по понятным причинам сбит с толку этим заявлением, семилетний Бо объяснил: "Мы думаем, что нам следует жениться на Джилл", – вспоминает она.

Фото: Dr. Jill Biden / Twitter

Джейкобс и Байден поженились 17 июня 1977 года в Нью-Йорке в часовне Организации Объединенных Наций, их венчал католический священник. На церемонии присутствовало около 40 членов их семей и ближайшие друзья, а Бо и Хантер стояли рядом с парой у алтаря. Затем семья из четырех человек отправилась в медовый месяц, потому что, по словам Джо и Джилл, они все женились друг на друге.

В интервью CBS News Байден рассказала, что сначала о ее беременности узнали Бо и Хантер. Они и сообщили об этом Джо, а затем он разрешил им выбрать имя для девочки. Мальчики решили, что ее будут звать Эшли.

В 2015 году семья столкнулась с трагедией – от рака умер их сын Бо.

В своей книге Джилл писала, что после смерти сына чувствует себя, "как кусок фарфора, который заново склеили": "Трещины могут быть незаметными, но они есть".

В интервью Vogue Байден рассказала, что Бо выступал за выдвижение отца в презизенты.

Джо и Джилл Байдены вместе уже 43 года, у них пять внуков. На вопрос журналиста CBS News "В чем секрет этого брака?", Байден ответил "Я обожаю ее... Я смотрю на нее, и мое сердце все еще замирает".





Вторая леди

В 2008 году президентом США был избран Барак Обама, а Байден стал вице-президентом. Джилл исполняла обязанности второй леди, но при этом продолжала преподавать.

"Обычно по вечерам у нас бывали приемы. Поэтому я приходила, отдыхала полчаса. А потом вставала, спускалась вниз и участвовала в приеме", – рассказала Байден Vogue.

Когда она работала в колледже, сотрудники Секретной службы, переодетые студентами, сидели в коридоре за ноутбуками, пишет Vogue.

"В Техническом колледже Дэлавера просто не знали, что она жена сенатора Байдена", – говорит Дуди.

В течение восьми лет семья жила в Обсерватории номер один, резиденции вице-президента, в трех милях от Белого дома. Джилл рассказала журналу о своих отношениях с тогдашней первой леди Мишель Обамой, с которой тесно сотрудничала, поддерживая семьи военных.

"Мы опирались друг на друга. Мы с Мишель путешествовали с нашей инициативой "Объединение сил". Это не было похоже ни на одну другую администрацию, и я думаю, американцы это почувствовали", – рассказала Байден.

Мишель Обама и Джилл Байден во время инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Фото: EPA

Как пишет Vogue, долгое время Джилл занималась бегом, чтобы сохранять концентрацию. В интервью она рассказала, что больше не может бегать, потому что "восемь лет на высоких каблуках разрушили подушечки пальцев ног".

Избирательная кампания – 2020

Байден рассказала, что ее муж принял окончательное решение баллотироваться в президенты после похорон Джорджа Буша – старшего в декабре 2018 года.

"Он действительно колебался. И было большое давление. Звонили сборщики средств. Люди звонили ему со всего мира, а не только из США. В какой-то момент я сказала: "Джо, ты должен принять решение". Потому что считала, что противном случае это навредит ему – люди возлагали надежды. Мы пошли на похороны Джорджа Буша в Вашингтоне... [После этого] я сказала: "Уже слишком близко... Ты должен принять решение". Он посмотрел на меня и сказал: "Я хочу быть президентом". Это был первый раз, когда он сказал это, и я действительно была уверена", – рассказала она Vogue.

Фото: Dr. Jill Biden / Twitter

В течение кампании Джилл поддерживала мужа и участвовала в его встречах с избирателями.

Во время съезда Демократической партии в августе Джилл Байден выступила в классе школы, где она раньше преподавала.

"Как сделать сломанную семью единой? Точно так, как целую нацию. С любовью, пониманием и небольшими проявлениями доброты. С храбростью. С непоколебимой верой. Вы помогаете друг другу, в большом и в малом, снова и снова. Это то, чем многие из вас сейчас занимаются. Для ваших близких. Для совершенно незнакомых людей. Для ваших сообществ. Есть те, кто хочет сказать, что наша страна безнадежно разделена, что наши разногласия непримиримы. Но это не то, что я видела за последние месяцы. Мы собираемся вместе и держимся друг за друга. Мы находим милость и благодать в моменты, которые когда-то считались само собой разумеющимися. Мы видим, что наши различия драгоценны, а сходства бесконечны. Мы показали, что сердце этого народа по-прежнему бьется добротой и мужеством. Это душа Америки, за которую сейчас борется Джо Байден", – сказала она.

Планы в качестве первой леди

7 ноября ряд телеканалов заявили, что Байден получает необходимое для победы количество голосов выборщиков и станет следующим президентом США. Джилл Байден станет первой леди.

Фото: EPA

В 2019 году в интервью Vogue Байден сказала, что "прелестью" работы первой леди является то, что можно самому определять свою деятельность. "И это то, что я сделала как вторая леди – я определила эту роль по своему усмотрению. Я бы по-прежнему работала над теми же проблемами. Это образование и семьи военных. Я бы объездила всю страну, пытаясь добиться бесплатного обучения в общественных колледжах", – сказала она.

Доктор Байден также заявила о приоритетности дошкольных учреждений и детских садов.

"Нам нужны хорошие программы чтения и нам нужно равенство в школах. Мы конкурируем на этом глобальном рынке, и положение США должно улучшиться", – добавила она.

При этом Байден намерена нарушить традицию, которой 230 лет: она не будет бросать основную работу преподавателем ради выполнения обязательств первой леди.

"Я надеюсь на это [что продолжу работать, будучи первой леди]. Я бы с удовольствием. Если мы будем в Белом доме, я буду продолжать преподавать. Это важно, и я хочу, чтобы люди ценили учителей и знали их вклад, а также продвигали профессию", – сказала она CBS News.

Из-за этого намерения канал CNN назвал Байден "первым профессором FLOTUS" (аббревиатура от First Lady of the United States. – "ГОРДОН").

Байден сказала, что если она станет первой леди, будет выступать за бесплатное обучение в местных колледжах, финансирование исследований рака и поддержку семей военнослужащих, как делала это в качестве второй леди.

После того, как СМИ объявили о победе Байдена, его жена написала в Twitter: "Он будет президентом для всех наших семей".