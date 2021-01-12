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Полиция закроет доступ к Капитолию во время инаугурации Байдена

20 января в Вашингтоне должна состояться инаугурация президента США Джо Байдена. В этот день Капитолий закроют для посетителей.

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По традиции инаугурация президента США должна проходить перед зрителями у Капитолия, но в этом году формат церемонии изменили
По традиции инаугурация президента США должна проходить перед зрителями у Капитолия, но в этом году формат церемонии изменили
Фото: EPA

Полиция закроет доступ в здание Конгресса США (Капитолий) на время инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника полиции Капитолия США Йогананда Питтман, заявление опубликовано 11 января на сайте ведомства.

"Во время инаугурации не будет общественного доступа на территорию Капитолия и мероприятие будет проходить по расписанию", – говорится в сообщении.

Скорее всего, это связано с событиями 6 января, когда президент США Дональд Трамп на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали

По информации СМИ, с 16 января во всех американских штатах планируются вооруженные протесты из-за возможного отстранения Трампа. Беспорядки ожидаются в том числе и возле Капитолия.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января. Традиционно инаугурация проходит перед зданием Капитолия перед большим количеством зрителей.

Украину на инаугурации представит посол в США Владимир Ельченко.

Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, Вашингтон, выборы президента США 2020
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