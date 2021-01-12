Байден в прямом эфире получил вторую дозу вакцины от коронавируса

Избранный президент США Джо Байден 21 декабря сделал первую прививку от коронавируса, а 11 января получил вторую дозу. Обе вакцинации проводились в прямом эфире.

Байден прививался вакциной от Pfizer и BioNTech Фото: EPA

Избранный президент США Джо Байден в прямом эфире сделал себе вторую прививку от коронавируса. Трансляцию вакцинации Байдена вел телеканал ABC News.

Как отмечает CNN, укол Байдену сделал старший медбрат больницы Christiana Care в Ньюарке, штат Делавэр, Рик Куминг. После вакцинации избранный президент заявил, что 14 января объявит о своей стратегии борьбы с эпидемией.

BREAKING: President-elect Joe Biden receives second dose of COVID-19 vaccine. https://t.co/eUiP5jRuGU pic.twitter.com/zifS91ic4B — ABC News (@ABC) January 11, 2021

Первую дозу вакцины от COVID-19 Байден получил 21 декабря 2020 года – вакцинация также проходила в прямом эфире. Избранный президент США прививался вакциной от Pfizer и BioNTech.

Массовая вакцинация в Соединенных Штатах началась 14 декабря. В стране по 150 клиникам развезли миллионы флаконов с вакциной Pfizer/BioNTech. Препарат получили все 50 штатов, вакцину развозили на самолетах и грузовиках. 21 декабря в США началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Moderna.