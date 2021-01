Байден не будет менять главу ФБР

Президент США Джо Байден принял решение не менять директора Федерального бюро расследований, потому что доволен его работой. Об этом 21 января в Twitter написала пресс-секретарь Байдена Джен Псаки.

I caused an unintentional ripple yesterday so wanted to state very clearly President Biden intends to keep FBI Director Wray on in his role and he has confidence in the job he is doing.