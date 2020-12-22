Генпрокурор США обвинил Россию в масштабной кибератаке на американское правительство

Глава министерства юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр не стал обсуждать подробности масштабной кибератаки на американские правительственные учреждения, однако сказал, что за взломом стоит РФ.

За кибератаками на американские правительственные учреждения, которые пользуются услугами IT-компании SolarWinds, стоит Россия. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генпрокурор США Уильям Барр, пишет издание Axios.

"Исходя из имеющейся у меня информации, я согласен с оценкой госсекретаря [Майка] Помпео. Очевидно, это русские", – сказал генпрокурор.

Другие подробности он раскрыть отказался.

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds.

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Госсекретарь США Майк Помпео в интервью американскому радиоведущему Марку Левину 18 декабря сказал, что за новой кибератакой стоит Россия. Интервью было опубликовано на сайте Госдепартамента.