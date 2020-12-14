За кибератакой на министерства США стоят хакеры, сотрудничающие со спецслужбами России – СМИ

По информации The Washington Post, за масштабной кибератакой на ряд правительственных учреждений США стоит российская хакерская группировка APT29, также известна как Cozy Bear, которую связывают со спецслужбами РФ.

По информации СНБО, атака в США похожа на атаку Ransom: Win32/Petya, которая была зафиксирована в Украине в 2017 году Фото: depositphotos.com

Хакеры, сотрудничающие со службой внешней разведки России, причастны к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщило издание The Washington Post.

По информации издания, атака произошла в рамках глобальной шпионской кампании, длившейся несколько месяцев. Официальные лица США были предупреждены о ней, они пытались оценить масштабы вторжений и принять меры противодействия.

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Все организации были взломаны через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds, отмечает издание.

Компания заявила, что ее продукты могли использоваться "для изощренных целей". По информации The Washington Post, продукцию SolarWinds используют более 300 тыс. организаций во всем мире. В их числе пять отделений вооруженных сил США, Пентагон, Государственный департамент, Министерство юстиции, NASA, администрация президента и агентство национальной безопасности.

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 декабря сообщил о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной хакерской атаки на ряд правительственных учреждений США.

По информации СНБО, атака в США похожа на атаку Ransom: Win32/Petya, которая была зафиксирована в Украине в 2017 году.