В СНБО заявили о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной хакерской атаки в США

Риски поражения государственных систем Украины не критичные, заявили в СНБО.

Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщил о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной хакерской атаки на ряд правительственных учреждений США. Об этом 14 декабря говорится на сайте СНБО.

Согласно информации, которой располагают в СНБО, атака в США похожа на атаку Ransom: Win32/Petya, которая была зафиксирована в Украине в 2017 году.

"Учитывая, что продукты SolarWinds не распространены в использовании государственными органами в Украине, риски для поражения государственных украинских систем не критичные. Однако высокая активность хакерских группировок, которые связывают с российскими спецслужбами, грозит тем субъектам хозяйствования, которые используют этот продукт, а значит – и в Украине, находящейся с РФ в состоянии гибридной войны", – говорится в сообщении.

Субъектам хозяйствования, использующим продукты SolarWinds, рекомендуется проверить свои сети на наличие показателей компрометации.

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры США, Украины, Франции, Германии, Великобритании, Латвии, Нидерландов.