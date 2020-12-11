За три месяца в Украине зафиксировали более 22 млн кибератак – СНБО

В Украине в период с 7 сентября по 6 декабря 2020 года зафиксировано более 22 млн кибератак, сообщили в Совете нацбезопасности и обороны Украины.
При этом общий уровень угроз определен на уровне 58%. Как объяснили "Украинской правде" в аппарате СНБО, уровень угрозы – это интегрированная оценка возможностей нашего государства реагировать на вызовы в киберпространстве и поддерживать там безопасность.
Рост количества инцидентов был зафиксирован начиная с середины ноября 2020 года. В СНБО рассказали журналистам, что это связано с несколькими факторами: подсчет и публикация результатов местных выборов; несколько масштабных сливов баз данных со сломанными аккаунтами пользователей (в том числе украинских); обнаружение уязвимости одного из крупнейших производителей сетевого оборудования, которая давала возможность получать доступ ко внутренним сетям организаций, использовавших их оборудование.
По типам киберинцидентов наиболее распространенными были сканирования ресурсов (почти 15,5 млн случаев), bruteforce-атаки (более 4 млн случаев) и сетевые атаки (почти 1,2 млн случаев).
Среди стран, из которых осуществлялось больше всего атак, – США, Китай, Франция, Россия, Чехия, Германия и Болгария. Часто атакующие использовали арендованные или скомпрометированные системы для сокрытия своего реального местоположения, поэтому данные по количеству атак соотносятся с развитием IТ-инфраструктуры (в том числе количеством и доступностью дата-центров) в определенной стране.
При этом 98,7% этих атак были направлены на украинский госсектор, а только 1,3% – на частный.
В общем в течение последних трех месяцев была зафиксирована 371 кибератака критического и высокого уровня.