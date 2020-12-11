За три месяца в Украине зафиксировали более 22 млн кибератак – СНБО

Из 22 млн кибератак, которые были зафиксированы в Украине за последние три месяца, 371 относилась к атакам критического и высокого уровня, сообщили в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

В Украине в период с 7 сентября по 6 декабря 2020 года зафиксировано более 22 млн кибератак, сообщили в Совете нацбезопасности и обороны Украины.

При этом общий уровень угроз определен на уровне 58%. Как объяснили "Украинской правде" в аппарате СНБО, уровень угрозы – это интегрированная оценка возможностей нашего государства реагировать на вызовы в киберпространстве и поддерживать там безопасность.

Рост количества инцидентов был зафиксирован начиная с середины ноября 2020 года. В СНБО рассказали журналистам, что это связано с несколькими факторами: подсчет и публикация результатов местных выборов; несколько масштабных сливов баз данных со сломанными аккаунтами пользователей (в том числе украинских); обнаружение уязвимости одного из крупнейших производителей сетевого оборудования, которая давала возможность получать доступ ко внутренним сетям организаций, использовавших их оборудование.

Инфографика: rnbo.gov.ua

По типам киберинцидентов наиболее распространенными были сканирования ресурсов (почти 15,5 млн случаев), bruteforce-атаки (более 4 млн случаев) и сетевые атаки (почти 1,2 млн случаев).

Инфографика: rnbo.gov.ua

Среди стран, из которых осуществлялось больше всего атак, – США, Китай, Франция, Россия, Чехия, Германия и Болгария. Часто атакующие использовали арендованные или скомпрометированные системы для сокрытия своего реального местоположения, поэтому данные по количеству атак соотносятся с развитием IТ-инфраструктуры (в том числе количеством и доступностью дата-центров) в определенной стране.

При этом 98,7% этих атак были направлены на украинский госсектор, а только 1,3% – на частный.

Инфографика: rnbo.gov.ua

В общем в течение последних трех месяцев была зафиксирована 371 кибератака критического и высокого уровня.