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Администрация Байдена может ввести санкции против России за кибератаки – Reuters

После инаугурации избранного президента США Джо Байдена его администрация рассмотрит несколько вариантов ответа России за кибератаки – от экономических санкций до ответных атак на российскую инфраструктуру, сообщило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

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Байден пообещал дать решительный ответ виновным в кибератаках
Байден пообещал дать решительный ответ виновным в кибератаках
Фото: Joe Biden / Facebook

Команда избранного президента США Джо Байдена рассматривает возможный ответ России после массовой хакерской атаки, сообщило агентство Reuters 20 декабря со ссылкой на информированные источники.

Собеседники агентства рассказали, что после инаугурации администрация Байдена рассмотрит несколько вариантов ответа России – от введения экономических санкций до ответных кибератак.

Ответ США должен быть достаточно сильным, чтобы привести к значительным экономическим, финансовым или технологическим потерям, но при этом нужно избежать эскалации конфликта между двумя странами – обладателями ядерного оружия. Команда Байдена обсуждает сдерживание возможностей России осуществлять кибершпионаж в будущем, объяснил источник.

Научный сотрудник Атлантического совета Эдвард Фишман сказал в комментарии Reuters, что финансовые санкции против российских госкомпаний и бизнес-империй российских олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину, дадут эффект. Они лишат их доступа к долларовым транзакциям.

В число таких компаний может войти алюминиевый гигант Rusal, санкции против которого США сняли в 2019 году, уточнил эксперт по кибербезопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис. Еще эффективнее по России ударит отключение от системы международных банковских переводов SWIFT, полагает эксперт.

Глава будущей администрации Байдена Рон Клейн в эфире телеканала CBC обвинил действующую администрацию президента США Дональда Трампа в противоречивых сообщениях о кибератаках на десятки агентств и корпораций США. 

Клейн считает, что федеральное правительство должно говорить "четким и недвусмысленным языком" о том, кто стоит за ними. Кандидат на пост главы Минэнерго Дженнифер Грэнхолм в эфире ABC сообщила, что первым приоритетом Байдена будет обеспечение защиты страны от кибератак.

Грэнхолм подчеркнула, что пока о хакерских атаках много неизвестно, их все еще активно расследуют, прежде чем принять решения о действиях. По ее словам, Байден даст решительный ответ в случае выявления виновных и масштабов атаки.

The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США, в числе которых министерства финансов и торговли страны, которая произошла 13 декабря. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России. 

Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds. 

13 декабря стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны.

Совет национальной безопасности и обороны Украины 14 декабря сообщил о высоком уровне киберугрозы в Украине из-за масштабной хакерской атаки на ряд правительственных учреждений США.

По информации СНБО, атака в США похожа на атаку Ransom: Win32/Petya, которую зафиксировали в Украине в 2017 году. В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры СШАУкраиныФранцииГерманииВеликобританииЛатвииНидерландов.

Теги: Россия, США, хакеры, санкции, Джо Байден, SWIFT, технологии, конфликт, кибератака, инфраструктура, кибербезопасность, Рон Клейн
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